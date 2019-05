Continúa el Valle de México alerta por la contaminación

Continúan las restricciones vehiculares

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) dio a conocer que este jueves continuará la Contingencia Ambiental Atmosférica extraordinaria por partículas PM 2.5 y la Fase 1 de la ambiental por ozono, y entre las medidas de precaución adicionales se suspenden las clases en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así, este jueves no circularán los automóviles con holograma “2”, los que tengan holograma “1” y terminación de placa par, así como todos los que tengan holograma verde, sin importar su número de matrícula.

A su vez, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) indicó que, a consecuencia de los altos índices de contaminación, la Came atendió las recomendaciones del sector salud y, en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, se acordó la suspensión de labores del nivel básico en la capital del país el 16 de mayo.

Además dio a conocer medidas para el cuidado de la salud de la ciudadanía, como evitar actividades al aire libre, tal como ejercicio, evitar realizar actividades cívicas, culturales y deportivas, así también como el recreo al aire libre.

Destacó la importancia de hidratarse continuamente al menos con un litro y medio de agua al día, evitar el uso de lentes de contacto, acudir al médico en caso de molestias, y en caso de ocupar aire acondicionado utilizarlo en modo de recirculación. Exhortó a la ciudadanía a no fumar, facilitar el trabajo desde casa, especialmente de grupos vulnerables; en caso de vivir cerca de un incendio activo es importante colocar toallas húmedas en ranuras de puertas y ventanas.

También es importante evitar el contacto de personas y mascotas con las cenizas, así como barrer lugares abiertos y humedecer ligeramente sin dejar que se disperse de nuevo en el aire, además de posponer eventos deportivos hasta que la calidad del aire mejore.

La Comisión notificó también que los automóviles sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan, así como vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0”, y los que porten pase turístico serán considerados como holograma “2”.

Restricciones a vehículos de carga

Destacó que vehículos de carga con placas federal o local deberán de respetar la restricción en un horario de 6:00 a 10:00 horas, así como de reparto de gasolina diésel con holograma “1” y “2” terminación de placas de circulación par deberán suspender labores de 5:00 a 10:00 horas. Aquellos vehículos que porten holograma “0” o “00” estarán exentos de la suspensión a la circulación, así como vehículos eléctricos e híbridos con holograma “Exento”.