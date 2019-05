País contaminado y en llamas

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

UNO DE LOS DICHOS QUE SIN DUDA REFLEJAN MÁS LA REALIDAD ACTUAL ES: “CUANDO LA POBREZA ENTRA POR LA PUERTA, EL AMOR SE FUGA POR LA VENTANA”. Y es que en el mes de marzo la violencia familiar alcanza, en denuncias, los 56 mil casos. Sin duda, mucho de esto se genera por la falta de recursos, las discusiones por dinero o porque alguno de los miembros pierde su empleo y generan una enorme irritación que se manifiesta en el seno familiar con actos de violencia o de peleas que llegan a las agresiones.

Mucho escucho a destacados comentaristas de que los apoyos a los jóvenes y a los hombres de la tercera edad serán un pesado fardo con el que a lo mejor no podrá continuar este gobierno y, la realidad es que con tal de criticar todo sin ver algo de lo bueno, nos dejamos llevar por la corriente, a los extremos. Recordemos que en la crisis mundial de 1929, en Estados Unidos, solamente se encontró la solución en la creación de empleos y en el manejo de subsidios con el fin de que esos recursos generados en la economía sirvieran como motor para apoyar nuevamente el desarrollo de las actividades en las empresas, políticos importantes de la época tuvieron que aceptar los trabajos de sembrar árboles o hacer caminos, porque no tenían empleo y con este mecanismo, en vez de restringir el gasto y los recursos, se promovieron para que el dinero circulara y reactivara la economía, de tal suerte que el análisis final nos dice que, dos grandes ramas no tuvieron crisis tan brutal como las demás: La industria del vestido y la de los alimentos. Así creo que, a lo mejor, AMLO, si no lo tiene claro, lo intuye y genera los apoyos a los jóvenes para que se capaciten por medio de becas y alienta el estudio también con subsidios y apoyos y a los niños y a las familias y a los viejos acumulando en las familias de escasos recursos, dinero que les sirve para superar los problemas y activar, quieran o no, los consumos, y al hacerlo, desatar las actividades productivas que van a satisfacer las demandas.

En sectores importantes, como la burocracia, se ha llegado a la desocupación brutal de miles de personas, que entran en crisis, de tal suerte que en muchos casos hombres y mujeres capacitados y preparados buscan emigrar a otros países porque de pronto se cerraron sus opciones de empleo y, en los centros de investigación y universitarios no existen tampoco plazas para recibirles. Por ejemplo, cuando viví en Monterrey y la crisis alcanzó a las empresas, la política que se siguió en casi todas las ramas industriales fue en la de reducir los salarios al 50%, con tal de no despedir a los funcionarios de buen nivel y, esto, generó que se aumentaran los casos de divorcios, que muchos profesionistas que gozaban de un buen nivel económico tuvieron que sacar a sus hijos de las escuelas particulares donde los tenían estudiando, muchas señoras que solamente estaban al cuidado de las familias tuvieron que salir al campo laboral de “lo que sea” y generó peleas, reclamos y crisis familiar, se cambiaron de casa por no poder pagar rentas o hipotecas y dejaron vehículos para reducir gastos, en fin, la crisis pegó de tal manera que muchos entraron en depresiones y otros, por supuesto que no aguantaron y, al parecer, no hay estudios sobre el tema, a nadie le interesa hacerlos, total, siempre actuamos con el mientras no “me suceda a mí”, pues que ruede el mundo y así entramos en otras visiones y resentimientos, que al no conocerlos no sabremos solucionarles ni responderles y si ahora con la crisis de empleo y de salarios que vemos en el sector público no se analizan esas cosas y solamente se aplican los esquemas de “ahorro”,

que en realidad es recorte del gasto, se nos podrán generar otros esquemas y problemas que pueden llegar a actos violentos o desequilibrios sociales, que en serio afecten a la sociedad mexicana.

Este fenómeno de recortes está afectando a cientos de trabajadores de medios de comunicación de todo tipo y nivel y es por ello que de pronto vemos como afloran los sitios donde las críticas y los insultos superan al análisis de los actos políticos o económicos que se generan por parte de AMLO y se llega a los insultos y a acciones violentas, que se van aumentando, es el resentimiento y la crisis lo que provocan esos mensajes y muchos nos dirán que esto no sirve de nada y es cierto y que no afectará en nada al Presidente, lo cual no creo, así se van instrumentando las ideas de los desquiciados que de pronto se siente como Mario Aburto, “señores Caballeros Águila” o cosas raras, que llegan a ser usados o ellos generan la propia violencia que llega a las grandes tragedias nacionales, recordemos que los odios repetidos muchas veces generaron la fuerza política y militar con la que contó Adolfo Hitler para generar la enorme tragedia y matanza de millones de inocentes, los iluminados a veces surgen del resentimiento social y esto es lo que muchas veces no entienden los servicios de inteligencia y de seguridad y por ello, es vital prestar atención a lo que está sucediendo en las redes y los sectores del país, que se ven seriamente afectados en su forma de vida y en el desempleo, que jamás pensaron llegaría de golpe y porrazo…menos por políticas dictadas por Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyaron y confiaron dando su voto con la esperanza de mejorar, no de entrar en el infelizaje nacional…Y, MIENTRAS, EL PAÍS EN LLAMAS, CON INCENDIOS Y CONTAMINACIÓN Y POLARIZÁNDOSE LOS GRUPOS SOCIALES…COMO SI FUERA LA ÚLTIMA LLAMADA.

