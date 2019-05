Mon Laferte conquista el Auditorio Nacional

Fueron dos noches de bohemia musical, en donde la 6 veces nominada al Grammy Latino complació a sus seguidores con temas de su reciente material discográfico, “Norma”

La acompañaron en el escenario Natalia Lafourcade y Enrique Bunbury

Asael Grande

La cantante, compositora y multi-instrumentista Mon Laferte, regresó de nueva cuenta a los escenarios capitalinos de la mano de su nuevo disco titulado “Norma”.

Fueron dos noches de bohemia musical, en donde la 6 veces nominada al Grammy Latino, se adueñó del Auditorio, para complacer a sus seguidores con temas de su reciente material discográfico, “Norma”, compuesto por 10 temas y del que se desprenden los primeros sencillos El Mambo, El beso y Por qué me fui a enamorar de ti.

Como invitadas especiales en sus dos noches en el Coloso de Reforma, la cantante chilena tuvo en el escenario como teloneras a su compatriota Francisca Valenzuela, y a la argentina, Daniela Spalla, además de contar como invitados especiales en sus dos conciertos a Enrique Bunbury y a Natalia Lafourcade.

La cantante chilena Mon Laferte prometió lo anunciado: entregó su corazón ante los capitalinos, la ganadora de La Gaviota de Oro y La Gaviota de Plata, apareció en el escenario del Auditorio Nacional para dejar boquiabiertos a los casi 20 mil asistentes que se dieron cita en el lugar durante sus dos presentaciones en la Ciudad de México.

En su segundo concierto en el Auditorio Nacional, Mon Laferte, ataviada con un vestido rosa pálido, y un ramo de rosas rojas, salió al escenario con su banda para entregar a su público una velada llena de rock, blues y boleros que hizo delirar a sus fans: “¿Cómo están? Muchísimas gracias a todos por venir, estamos muy felices en nuestra segunda noche en el Auditorio Nacional, ni en sueños pensé tocar aquí, así que muchas gracias a todos, yo sé lo que cuesta muchas veces pagar un boleto, venir y estar aquí, gracias, los amo!”, fueron las palabras de bienvenida de Mon Laferte, quien cantó temas como Tormento, No te me quites de acá, Por qué me fui a enamorar de ti, Ronroneo, Cumbia para olvidar, Caderas blancas y Quédate esta noche.

Uno de los momentos especiales de la noche, fue cuando Laferte invitó a alguien especial al escenario: “tengo una invitada de lujo, una mujer que admiro y que amo con todo mi corazón, un aplauso para Natalia Lafourcade”, presentó Mon Laferte a la cantante y compositora mexicana, con quien interpretó la canción La Trenza.Otro momento emotivo para los fans fue cuando luego de cantar Amor completo, Laferte bajó del escenario y llegó un balcón del recinto para colarse entre el público e interpretar Cielito de abril. Otros temas que sonaron durante la velada musical de Laferte fueron Flaco, Si tú me quisieras, El cristal, El mambo, El beso, No te fumes mi mariguana, El diablo, Amárrame, y la infaltable Tu falta de querer, esta última, coreada a todo pulmón por los fans, quienes se deleitaron con #LaGiraDeNorma, tour que pisará próximamente las ciudades de Zapopan y Torreón.