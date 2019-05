Debate en Puebla

Desde el portal

Ángel Soriano

Erró el candidato de la coalición PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas –“un flojo que no hizo campaña y se quedó con el dinero”-, al afirmar que el morenista Miguel Barbosa Huerta no cuenta con la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no lo quería de candidato.

Si así fuera, Barbosa no sería candidato por segunda ocasión y, según las encuestas al estilo de la IV-T, será el próximo gobernador de Puebla.

Cárdenas o es ingenuo o no sabe de política. Es el tabasqueño el jefe máximo de Morena, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas y, de acuerdo a los observadores nacionales y extranjeros, es el presidente con más poder en México y más proyección internacional.

¿Podría un candidato competir sin su visto bueno?

Morena es el viejo PRI: nada se mueve si no cuenta con la Vo.Bo. de Palacio Nacional.

El enfrentamiento Barbosa-Cárdenas hizo mostrar al priista Alberto Cárdenas Merino como conciliador: Puebla no desea más enfrentamientos, quiere vivir en tranquilidad, que se acabe con la violencia, se respete la Ley y se promuevan las inversiones.

Acusó a Cárdenas de desconocer los problemas y carecer de visión y conocimiento para enfrentarlos en la entidad, en tanto que el ex rector de la Universidad de las Américas dijo que Barbosa no está calificado ni física ni moralmente para gobernar.

Te cambio mi hotel en Cholula por tu casa de Coyoacán, dijo el panista que se presenta como candidato ciudadano, al morenista y éste replicó. “Me encantaría pero la estoy pagando, la saqué a crédito”.

Cárdenas dijo que Barbosa no está al cien, ni física ni moralmente, a lo que Barbosa respondió que Cárdenas llegó al debate derrotado, es neoliberal “fifí” y no recorrió el estado; busca resolver los problemas desde el escritorio.

Los poblanos, seguramente tienen elementos para emitir su voto el 2 de junio.

TURBULENCIAS

Homenaje a Luis Maldonado en la ANHG

Luis Maldonado Venegas, quien fuera secretario de Gobierno en la administración de Rafael Moreno Valle en Puebla, recibió emotivo homenaje luctuoso en ceremonia de la Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG) que presidiera durante una década.

Encabezada por el nuevo presidente, Ulises Casab Rueda, también se dio ingreso como nueva académica a Laura Kuri, quien fuera esposa del homenajeado que fue diputado federal y senador y al morir se desempeñaba como jefe de la Oficina del titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán…Cien estudiantes de 26 licenciaturas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) recibieron igual número de becas que otorga la Fundación Alfredo Harp Helú a los alumnos con los más altos promedios de aprendizaje, a través de la Fundación UABJO. El rector Bautista señaló que estas becas son para complementar el apoyo que el alumnado recibe de sus familias, abonar para que puedan terminar su carrera y evitar deserciones por problemas económicos, ya que la mayoría proviene de comunidades alejadas y de difícil acceso…Lamentable deceso del jefe de protocolo del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, Miguel Ángel Chávez Romero, quien había permanecido en el cargo con una docena de presidentes municipales y tenía bajo su custodia los valores de la historia de la capital oaxaqueña. Nuestro pésame a sus familiares y amigos…Intercambio de experiencias en materia de comunicación y asesoría jurídica del Congreso mexiquense a periodistas oaxaqueños para impulsar una Ley de Defensa del gremio, ofreció el diputado al Congreso Local del Estado de México, Valentín González Bautista, (Morena) durante una visita de fin de semana a la capital oaxaqueña…

