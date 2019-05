El rave más grande con Swedish House Mafia, en el Foro Sol

La agrupación brindó un memorable concierto frente a una de sus audiencias más leales y fuertes que tiene

Uno de los grupos en directo más potentes del mundo, con una producción impresionante

Asael Grande

Después de seis años, el grupo formado por los suecos Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso (tres disc jockeys y productores discográficos), Swedish House Mafia, regresaron a nuestro país, para presentarse en el Foro Sol de la Ciudad de México, y ofrecer un memorable concierto frente a una de sus audiencias más leales y fuertes que tienen.

Previo a la salida al escenario de SHM, Pauza, proyecto conformado por las DJs/Productoras cubanas Paula y Zahir, pusieron ambiente en el público con su sonido de música House; por su parte, León Leiden, quien con apenas 17 años ha logrado encontrar un sonido exquisito que lo ha llevado a estar presente en grandes eventos junto a DJ´s de la talla de Dimitri Vegas & Like Mike, dejó un buen sabor de boca en el público asistente con su sonido estilo Progressive House y con vibras muy alegres y melódicas que llevaron al público a sentir mucha felicidad y explotar de ella gracias al energético Drop de Leiden.

Fue en punto de las 22:00 horas que las luces del recinto de la Magdalena Mixhuca, apagó sus luces para recibir el house progresivo, y el electro house de Swedish House Mafia, con We Come We Rave We Love (cover de Axwell & Sebastian Ingrosso), que fue recibido entre gritos de euforia y aplausos. Tres pantallas gigantes, una plataforma elevada al centro del escenario, iluminación, rayos lásers, iluminación robótica y estrobos, sirvieron de complemento para continuar los beats musicales con Jack U / 555 / Greyhound, Dream Bigger, Calling (Lose My Mind) (de Sebastian Ingrosso), Dark River, Sweet Disposition (de The Temper Trap), Laktos Is Calling, For Sale (de Buy Now), y On My Way, al tiempo que en las pantallas centrales, se proyectaban imagenes que simulaban la cúpula de la Capilla Sixtina, fotografías y retratos en negativo y blanco y negro, todo entre momentos pirotécnicos, círculos de fuego, y aros luminosos.

Después de sus presentaciones en Estocolmo, y Suecia, el trío conquistó el Foro Sol una vez más. Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso ofrecieron a sus fans todo lo que ha hecho de Swedish House Mafia uno de los grupos en directo más potentes del mundo: una producción impresionante.

Cerca de las 12:30 de la media noche, finalizó el rave más grande de México: el concierto de Swedish House Mafia, una party dance vanguardista, en la que sonaron canciones como Leave The World Behind / Cobra (Swedish House Mafia Mashup), Rushin vs Raise Your Hands vs Flash vs In the Air (Swedish House Mafia mashup), Be vs Show Me Love vs Knas (Swedish House Mafia mashup), Go-Go Boots, Teasing Mr. Charlie (Steve Angello song), How Do You Feel Right Now, ID (Underneath It All), Miami 2 Ibiza (Tinie Tempah cover), Resurrection (Michael Calfan cover), Something New, This Time, Antidote, Antidote (Salvatore Ganacci Remix), Payback vs Dreamer (Swedish House Mafia Mashup), Love Inc / In My Mind, Barricade, More Than You Know (Axwell & Sebastian Ingrosso cover), Remember, Heart Is King (Axwell song), Reload (Sebastian Ingrosso song), Tell Me Why (Supermode cover), The Island (Pendulum cover), One (Your Name), Can’t Hold Us Down, Don’t You Worry Child, Sun Is Shining, y Save The World.