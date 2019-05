Despliegan Guardia Nacional en los 8 estados más violentos

Incluida la Ciudad de México

Reitera SS y PC que en 6 meses bajará la incidencia delictiva

José Luis Montañez

La Guardia Nacional fue desplegada formalmente en los ocho estados con mayores índices de violencia, informó Leonel Cota Montaño, subsecretario de Planeación, Información, Protección Civil y Coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC).

Anunció que tras la aprobación de las leyes reglamentarias en el Senado de la República, la nueva corporación opera en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero y Morelos con 450 y 600 integrantes por región.

“Ya hemos avanzado, les hemos denominado zonas prioritarias, porque obvio estamos esperando las decisiones de las instancias legislativas para poder formalizar, pero la estrategia no podía esperar, no podíamos decirle a Minatitlán espéranos tantito porque el Congreso todavía no decide, instalamos lo que operativamente teníamos capacidad de instalar”, sostuvo el subsecretario.

Reiteró de que en seis meses se podrá bajar la incidencia delictiva ya con la operación de la nueva corporación. Aseguró que ya hay resultados concretos como en el caso de Sinaloa, donde han registrado hasta siete días consecutivos sin homicidios, situación que no ocurría desde 1970.

Cota Montaño comentó que el objetivo inicial es trabajar con 60 mil elementos y para diciembre llegar a 80 mil, lo que requerirá una inversión de 15 mil millones de pesos.

Sostuvo que el reclutamiento está en marcha en todas las regiones militares y navales y hasta el último corte se tenían alrededor de 4 mil 700 solicitudes.

“Creo que vamos a llegar muy pronto a captar a 20 mil elementos que además deben entrar con exámenes de confianza”.

El funcionario aseguró que no ha habido un crecimiento inusitado en materia de inseguridad, sino que administraciones pasadas no estaban reportando las cifras reales de incidencia delictiva.

Y aseguró que esta nueva corporación servirá para combatir delitos de manera permanente y de primera necesidad que tienen los ciudadanos.

“Hacer posible tener una corporación en en capacidad, que tiene un objetivo, reconquistar el territorio perdido en estos años anteriores al gobierno actual. Hay un predominio de grupos delincuenciales en muchas regiones que eran prácticamente no alterado sino era en función del incremento de homicidios pero la realidad era innegable”.