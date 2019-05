“Despidos en Salud, propaganda del hampa del periodismo”: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró tajantemente que “no se está despidiendo a nadie” en el sector salud en los estados. Es propaganda para afectarnos, “ya ven cómo es el hampa del periodismo”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina, y explicó que se trabaja para que no falten medicamentos.

Si bien matizó que no todos los periodistas forman parte del “hampa del periodismo”, el Ejecutivo federal reiteró su compromiso de hacer cumplir lo señalado en el artículo cuarto constitucional respecto al derecho a la salud de los mexicanos, aunque dejaron “un desastre, un desbarajuste” en la materia y, por lo tanto, llevará tiempo arreglarlo.

Aprovechó la presencia del nuevo director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, para instruirle a revisar la situación de los hospitales que quedaron inconclusos, en lo relativo a los contratos, porque se supone que en ello hay mucha corrupción.

Ejemplificó que cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal construyó un hospital con 150 camas por 350 millones de pesos, mientras en las mismas fechas, se edificó otro nosocomio similar en el Estado de México que costó 7 mil millones.

Reiteró que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar atenderá a la población no asegurada: “Vamos a fortalecer al IMSS y al ISSSTE para la atención de derechohabientes, de menos de la mitad de la población, y como 55 por ciento de los mexicanos no tienen seguridad social (…) y en general es la gente más humilde, más pobre (se atenderá en el nuevo organismo)”.

Hizo un balance de sus primeros cinco meses de gobierno y reconoció que “si es fácil. No quiero presumir (…) no hay ningún problema. Cuando hay honestidad se puede todo (…) en lo personal, se convierte en un escudo protector y se vuelve uno muy fuerte. Se tiene autoridad moral y eso permite tener autoridad política”.

“En fin, vamos muy bien, hay que seguir trabajando y no dejar de hacer cambios”, expresó.

En otro tema durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, aclaró que no canta el Himno Nacional por cuestión de protocolo.

Cuestionado sobre si se indaga a Antorcha Campesina por la presunta adquisición de concesiones para transportar o vender combustible, recordó que toda investigación con que se cuenta se envía a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se hagan las pesquisas. “Todo lo que llega a la Secretaría de Hacienda, todo se presenta a la Fiscalía General (de la República), en el caso de robo de combustible, lavado de dinero, corrupción, entre otros”, e insistió que no será “tapadera” de nadie y dijo que no puede hacer una referencia específica para no alterar el debido proceso.

Dio a conocer que entregó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), toda la información de aquellos periodistas que recibían apoyos del gobierno por servicios prestados, por información que se difundía.

“Ya entregamos toda la información” una vez vencido el plazo, pero no se darán a conocer los nombres, pues ello corresponde a las autoridades de transparencia, dijo.

Dejó claro que durante su administración no habrá privatizaciones de agua, energía ni de bienes de la nación: “Nada de esa tentación de estar vendiendo parques, terrenos, edificios, bienes del pueblo, de la nación”, acotó.

Comentó que neoliberalismo era sinónimo de privatización, lo cual significa trasladar lo público a particulares, “convertir lo público en privado”. Entonces, “por qué seguir con un modelo que no ha dado resultados y que, además, nos perjudicó.

López Obrador instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a dar a conocer a los medios de comunicación, los túneles que hay en el antiguo Palacio de Cobián, que se transformó de ser una dependencia donde imperaba la “mano dura” a una que protege los derechos humanos.