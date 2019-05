No me rindo: ¡rájome!

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Pues el Presidente sostiene: “un buen funcionario, no se rinde” Y CREO QUE CUANDO MENOS HAY ALGUNOS QUE LE DICEN: “NO NOS RENDIMOS”, PERO, ¡RÁJOME..!

Algunos críticos de la 4T nos hablan de que se está improvisando, tendríamos que entender que al final de cuentas es un nuevo modelo de operación política, que la experiencia está reducida al gobierno de la capital, que es mucha, y a las acciones políticas en todo el país, que son bastantes, a lo mejor no entienden mucho de administración, pero conocen mucho más de las necesidades de la gente y en esto basan sus determinaciones, no sé si son lo mejor, pero cuando menos, hasta hoy, les da resultados.

Las masas no entienden de golpeteos y de intrigas palaciegas, menos de presupuestos, ellos tienen confianza ciega en AMLO y ese capital seguirá siendo utilizado mientras opere y es así que los niveles de apoyo son crecientes y muestran la verdadera cara del país, a lo mejor somos inocentes y crédulos y posteriormente, como sucedió con Echeverría o con López Portillo, con De la Madrid, con Zedillo, con Salinas, con Fox y Calderón, al final, de cuentas el golpe es tan brutal que en vez de generar un análisis de lo acontecido, generan una reacción violenta en contra del sistema y de sus representantes populares, tal como aconteció en el último tramo, donde además, se terminaron los partidos políticos y se eliminaron las posibles “dirigencias”…

Uno pensaría que después del golpetazo y de la violencia generada con la represión en 1968 las “masas se rebelarían”, no se someterían, y ocurrió que con el terror y el horror mejor se sometieron y los cambios los generó el mismo gobierno, con tal de sobrevivir a su propio desastre. Uno pensaría que los católicos se desbordarían ante la muerte y asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo y ni siquiera se dieron muchos rezos, uno pensaría que los priístas se movilizarían en masa para protestar ante el asesinato de Luis Donaldo Colosio y, en cambio, callados, solamente murmuraban y se sometieron a lo que al final se impuso para dominar la situación, uno pensaría que los panistas se desbordarían en protesta cuando Fox en vez de gobernar nos desgobernó y en vez de aplicar la democracia aplicaba la imposición y nada sucedió. Hoy, algunos ilusos piensan que la renuncia en el IMSS será el detonante para la crítica en contra de la 4T, pero hay silencio y discreción, mejor calladitos que se ven más bonitos… y bueno, uno pensaría que las masas saldrían a las calles protestando por el “robo” de la elección de Cárdenas o en robo de la elección de AMLO, pero no, lo más que se hizo ha sido bloquear unas cuadras y ya… en fin, la realidad es que mientras en este país no se cuente con ciudadanos alertas y participativos de verdad, poco se logrará en actos que puedan mostrar las deficiencias o los errores que obliguen al gobierno a corregirlos, así que, si no pasa nada, pues se sustituye al hombre y siguen las cosas tal como las tienen trazadas en el proyecto político nacional. Muchos consideran que los “análisis” y los comentarios generados en los medios de comunicación serán impactantes y obligarán a las autoridades a reaccionar y meditar, pero creo que se equivocan, la realidad es que el grueso del infelizaje, los que nada tienen que perder, ni leen ni creen en los medios y sus comentaristas, ellos, opinan por medio de las redes y, los clasemedieros, sólo cacaraquean, pero no se manifiestan y cuando lo hacen, es en forma vergonzante, porque no conocen la “calle” y se vive en un mundo irreal donde todo lo quisieran a su favor y en su beneficio, sin importar lo que pase en el país, primero ellos, cuando el grito actual del gobierno es: “PRIMERO LOS POBRES” y, esto, no lo logran entender, LOS POBRES SON LA MAYORÍA Y LOS CLASEMEDIEROS SON UNA MINORÍA…

También, al final de cuentas, debemos de considerar que al parecer se han terminado los políticos, no hay cuadros políticos-administrativos, existen militantes, disciplinados a las reglas que nadie conoce pero se aplican en la militancia de Morena y si están bien, pues hay la llevas, pero si pretendes rebelarte para cambiar las reglas del juego, se expone uno a la voz violenta y al “desafuero” del mero mero, así, es muy sencillo, en vez de considerar lo que se dice en las críticas, solamente responder que el que no tenga vocación de servicio se rinde ante los conflictos y así no se puede ser funcionario público de la 4T y eso no llega a explicar lo que en realidad está sucediendo, porque se ha denunciado una enorme tragedia y crisis en el sector salud y esto implica a todos los mexicanos, a los que cuentan con las filiaciones al Seguro Social o al ISSSTE o a los que siguen vagando sin protección que anteriormente estaban afiliados al “Seguro Popular”, que hoy es considerado impopular y se sabe que no hay recursos ni medicamentos, ni médicos, ni programas de protección, pero, no se habla de la realidad, se dice que no hay tos, se cambia al mono y aparece otro que si no sabe ya aprenderá, total, la administración es así, el que no sabe aprende y si no aprende,…. Pues renuncia o lo corren, nadie es indispensable y todos pueden ser cambiados y sustituidos, lo que sobran son muchos monos y jaulas hay pocas en el zoológico, pero hay, están como dicen en mi pueblo, y mientras estén, pues hay esperanza y si hay esperanza, tenemos vida, aunque no sea la mejor… más vale vivitos y coleando que muertitos y callados, con la condición de que no se haga mucho borlote, que no es fiesta ni es velorio, pero se puede convertir en eso… todo depende de cómo te comportes…. Calladito, que te ves más bonito. A lo mejor, por esa razón, Germán envió una carta de renuncia y denuncia, pero, no la leyó…

