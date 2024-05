El Congreso termina en deuda con la sociedad

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El Poder Legislativo definitivamente nos quedó a deber. Han procesado cambios a las leyes a modo del gobierno y jamás viendo por el bien o beneficio de los ciudadanos. Como es con miras electorales, como le ha pedido su patriarca desde Palacio Nacional.

Tal es el caso de las reformas a pensiones y leyes de amnistía y de amparo, que tienen un destino. Los recursos económicos, 40 mil millones de pesos, y la posibilidad de liberar a reos sentenciados, que liga intrínsecamente el tema a la violencia que vive nuestro país.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara que el titular del Ejecutivo federal libere en forma discrecional a reos bajo proceso o sentenciados, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que lo anterior ayudará a saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Afirmó que quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y tengan miedo de dar detalles podrán brindar su testimonio. El mandatario afirmó que espera avanzar más en las investigaciones en los cinco meses que le quedan a su gobierno, pero recordó que estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes y no se va a dar carpetazo al caso de Ayotzinapa.

Sin embargo, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que las reformas que fueron aprobadas en el Congreso, en materia de amparo y amnistía, representan un riesgo para el acceso a la justicia y derechos de las personas. Por su parte, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México expresó un “enérgico rechazo” por la aprobación de las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y decidió elaborar y presentar ante las instancias judiciales competentes un “amicus curiae”, para “defender” el Estado de derecho.

La educación no importa

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) solicitó a México no dejar de aplicar la prueba PISA, instrumento que mide los conocimientos y habilidades de jóvenes de 15 años. Desde hace años, México ha participado en estas evaluaciones y hace no muchos los resultados eran satisfactorios y en ocasiones altamente satisfactorios.

A partir de este gobierno que ha sido visible el desdén a la prueba PISA, porque lo hicieron los neoliberales, ha dado muestra que el terrible retraso de nuestros niños y jóvenes, sobre todo en matemáticas, ciencias y lectura, materias evaluadas en la prueba.

En una carta, el director de Educación y Competencias, Andreas Schleicher, urgió a la presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Silvia Valle Tépatl, a que se continúe con los estudios necesarios para aplicar la prueba PISA en 2025, que, dijo, se encuentra en riesgo.

Advierten expertos que AMLO rechaza las evaluaciones y la transparencia. Especialistas en temas educativos y legisladores reprocharon el desdén del gobierno federal hacia la prueba PISA, ya que, aseguraron, salir de la evaluación internacional fomentará la opacidad y el estancamiento educativo. Los expertos alertaron que México dejaría de participar en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), en su edición 2025, sobre la que el gobierno federal ha vertido diversas críticas.

La OCDE confirmó que México no ha cumplido con los requerimientos para participar en la evaluación PISA 2025 e invitó, mediante una carta, a promover que se abogue por una reconsideración con el gobierno federal.

En la misiva con fecha 26 de abril, Andreas Schlelcher, director de Educación y Competencias de la OCDE, dirigió seis párrafos a la presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Silvia Valle, para que lo oriente sobre cómo conservar la participación del País en la prueba. No hay respuestas. Tal parece que el gobierno federal no responde porque evidenciaría el absoluto retraso de nuestros jóvenes de 15 años y la falta de transparencia de la actual administración federal que busca evitar que se conozca la realidad.

México dejaría de participar en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en su edición del año que entra y que se realiza cada tres, porque esta administración ya debería haber entregado a la OCDE la documentación para formalizar su participación y enviado su aportación económica, cosa que más difícil será.

A este gobierno no le interesa la educación, lo que le interesa es tener “burritos” que obedezcan, por lo cual es una decisión política, no técnica o docente, así de simple.

Eduardo Backhoff Escudero, ex consejero presidente del INEE y especialista en el tema, reviró los argumentos dados por el Presidente contra la prueba PISA, que afirma que es más que una prueba de y para europeos. Explicó que la diseñan los mejores especialistas internacionales; participan cerca de 80 países de los cinco continentes; lo pilotean en todos los países participantes y los mejores resultados son de Asia. Este tema dibuja fielmente la mentalidad de López Obrador y su 4T.

El segundo debate

Fue más ágil, pero faltó debate. Lleno de calificativos de candidatas: la “corrupta del PRIAN”, según Claudia Sheinbaum, y “la mentirosa serial”, según Xóchitl Gálvez. Las propuestas se aderezaron con acusaciones, donde terminarían refiriéndose una a otra con insultos de “narcocandidata”, “mentirosa serial”, “corrupta”, “priandillera”; salieron los paraísos fiscales, calumnias y bandidos, cultos a la “santa muerte” en un país donde matan a 80 personas en promedio diario y un reto de tomar un “shot” con agua de Iztapalapa. Xóchitl se vio mejor. El tercero en el escenario confirmó su papel de acompañante de Claudia.

Lo cierto es que eran las 8.10 de la noche y en redes sociales ya publicaban una encuesta donde daban por ganadora a Sheinbaum, en pleno debate. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com