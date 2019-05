De McCartney en el Vive Latino a flyers falsos de conciertos

Uno se enteraba de los conciertos por medio de las revistas, el periódico, o la radio, que en aquellos años se tornaban veraces, oportunos y “objetivos”; conforme pasaron los años, aquél periodismo serio, de reseñas puntuales, criticas, y puntuales, se quedó atrás con la llegada del internet y las redes sociales: Facebook, Twitter,Instagram, etc

Lejos quedaron los tiempos en que la mayoría de la chaviza tenía acceso a los conciertos (vía dinero “los domingos”, vía chambas “por aquí, y por allá”), a pesar de la devaluación que le provocó Salinas al peso mexicano, (después de Rod Stewart el 9 de abril de 1989), los conciertos se tornaron un negocio para la Chaviza mexicana (después de que durante muchos años el rock estaba prohibido en nuestro país, recordemos a fallida visita de The Beatles aquél 28 de agosto de 1965).

1990, 1991, venían Billy Joel, INXS, 1992, 1993,1994, 1995: Pink Floyd, U2, The Cure, Rolling Stones, McCartney Metallica, GN’R, todos venían por primera vez, y el dinero alcanzaba!

Gratos recuerdos, y momentos sensacionales era irse a quedar en bola con los cuates para comprar el ticket al Palacio de los Deportes y todos alcanzábamos a entrar y soñar con nuestros ídolos, con la música de quienes musicalizaron nuestra adolescencia en L.P, y en casette!

Después se incrementaron los precios (pero a cantidades comprensibles), pero también comenzó el negocio bancario a granel, luego la preventa, después la venta especial, etc etc hasta llegar a lo de hoy: Preventa de la preventa a precios que ya muchos no pueden pagar, pero ahí va la raza a llenar los recintos! Y es que el rock es pasión, y cuando algo apasiona, y gusta, se paga sin pedos, sin queja, así se coma tortilla con frijolitos!

De Paul McCartney en el Vive Latino, a flyers falsos!

Al tiempo que se fueron incrementando las redes sociales, fueron aumentando los “periodistas” y “reporteros” improvisados, sin estudios universitarios, los llamados “reporfans”, quienes con tal de cubrir el show de su interés, fueron creando blogs, y paginitas improvisadas, hechas al momento, para así dar cuenta de un supuesto periodismo serio y veraz. Es así que, en los recientes años, en la era digital y las redes sociales, ya nadie se preocupa por quién “gana la nota periodística”, sino quién tiene más likes, y quien sube primero el flyer (hecho en Photoshop, o falsos anuncios, “fakes”) del evento o concierto, informando en muchos casos, erróneamente sobre el concierto.

De esta manera, constantemente las redes sociales “informan” falsamente sobre conciertos, supuestamente a realizarse: Paul McCartney en el Vive Latino, Metallica en el Estadio Azteca, Kiss en Puebla, The Cure en el Corona Fest, entre otros. Grandes épocas aquellas de los 90, las que nos tocó vivir!

Mientras se ponen de acuerdo en quién sube primero el flyer bueno, aquí les compartimos La Bonita Agenda de Conciertos:

LA BONITA AGENDA (ACTUALIZADA)

DE CONCIERTOS 2019: Avantasia / 26 de mayo / Auditorio Blackberry Jesse & Joy / 1 de junio / Auditorio Nacional. Florence + The Machine / 15 de junio / Palacio de los Deportes Bizarre World of Frank Zappa / 8 de agosto / Teatro Metropólitan. King Crimson / 23,24,29, 30 de agosto / Teatro Metropólitan Dios Salve a la Reina / 6 de septiembre / Arena CDMX Santa Sabina / 27 de septiembre / Teatro Metropólitan. Iron Maiden / 27, 29 y 30 de septiembre / Palacio de los Deportes Muse / 2 y 3 de octubre / Foro Sol Fobia / 4 de octubre / Auditorio Nacional Cuca / 11 de octubre / Teatro Metropólitan. El Tri / 12 de octubre / Arena CDMX Billy Idol / 17 de octubre / Palacio de los Deportes Epica / 24 de octubre / Auditorio Blackberry Dido / 10 de noviembre / Auditorio Nacional. Siddharta / 6 de diciembre / Auditorio Nacional …y KISS en Puebla? … y Paul McCartney? …y Ringo Starr? …y The Cure?