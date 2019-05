Ex pareja de Miguel Bosé estalla contra el cantante por mostrar en público a sus hijos

Nacho Palau asegura que lucha por sus hijos y que sólo le preocupa “su sufrimiento”

Bosé no se ha pronunciado tras las palabras del que fue su pareja durante 26 años

Hace unos días, Miguel Bosé acudió al estreno de la película “Godzilla, rey de los monstruos” en Los Ángeles, California, acompañado de sus hijos, Tadeo y Diego. Por vez primera, Bosé posaba acompañado de los niños públicamente, un gesto que no ha sentado nada bien a su ex pareja, Nacho Palau. Quien fuera pareja del cantante ha roto su silencio y, por primera vez, ha hablado para ‘El País’; “no me ha gustado nada”, asegura, y es que ha visto las fotos desde Valencia, España, donde vive con sus otros dos hijos Ivo y Telmo, “me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños no”.

“Tengo que ser prudente. No quiero hacer daño a nadie ni pretendo montar ningún circo con este tema tan serio porque no lo he hecho en mi vida”, ha declarado el ex de Miguel Bosé. “Me encantaría explicarme, pero no puedo. He estado con una persona pública, es una situación muy desigual. Sólo me preocupa el sufrimiento de los niños”.

La ex pareja vive sumida en una batalla legal para acabar con la separación de los cuatro niños, que no se ven desde septiembre de 2018 cuando la pareja anunció su separación y Nacho se fue a España con dos de sus hijos, mientras que Miguel se fue a México con los otros dos. Aunque sabe que existe el riesgo de que el juez asigne la custodia completa de los cuatro niños a uno de los dos, y puede ser Miguel Bosé, considera que lo más importante es que “los niños crezcan como hermanos, ya que han vivido como tales desde su nacimiento. Es importante que sean hermanos iguales con plenos derechos legales”.