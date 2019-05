Elisa Carrillo y su “Danzatlán” llegarán al Auditorio Nacional

El encuentro entre coreógrafos, bailarines y especialistas del mundo de la danza, se realizará del 2 al 13 de julio y la artista estará en la inauguración

Como parte del Festival Internacional de la Danza 2019

Asael Grande

Tras el éxito de su primera edición, por segundo año consecutivo se llevará a cabo Danzatlán, Festival Internacional de la Danza, creado por la Fundación Elisa Carrillo Cabrera A.C., para generar un diálogo en México entre coreógrafos, bailarines y especialistas del mundo de la danza, además de dar proyección internacional a artistas y creadores del país.

Este 2019 este encuentro se realizará en la Ciudad de México y el Estado de México del 2 al 13 de julio. Su programación artística consistirá en exposiciones de fotografía, espectáculos de distintas expresiones dancísticas, galas y obras de ballet con representantes de diversas nacionalidades, clases magistrales, conferencias, audiciones, estrenos.

El público mexicano tendrá la oportunidad de ver en el Auditorio Nacional (el próximo martes 2 julio a las 20:30 horas) a la bailarina Elisa Carrillo, recién premiada con el premio Benois de la Danse a Mejor Bailarina, considerado el reconocimiento más importante en el mundo del ballet. Los asistentes podrán disfrutar de la Gala de Estrellas, la cual se llevará cabo en el marco del Festival Internacional de la Danza Danzatlán2019.

En conferencia de prensa, la bailarina, premiada por su interpretación de Julieta en la puesta de Romeo y Julietade Nacho Duato, interpretado por el Ballet Estatal de Berlín, compañía en la que la mexicana es prima ballerina, comentó: “es para mí un gran gusto poder anunciar la segunda edición del Festival Danzatlány que tendré la fortuna de presentarme en el Auditorio Nacional, un escenario maravilloso, y muy reconocido mundialmente, tuve la oportunidad, hace muchos años, de presentarme aquí en una gala, y recuerdo que fue algo muy emocionante, me impresionó mucho las dimensiones que tiene el Auditorio Nacional, y sentir esa energía del público, el sueño de presentarme aquí siempre existió, será un honor presentar la Gala ‘Elisa y amigos’ y poder mostrar a grandes estrellas del mundo, a que puedan ofrecerle su arte al público mexicano”.

Previamente, Carrillo ya se había presentado en este recinto chilango, pero ahora lo hace con su tradicional gala de estrellas “Elisa Carrillo y amigos”. Desde hace siete años este espectáculo ha presentado el talento nacional e internacional en el mundo de la danza y esta ocasión no será la excepción. El espectáculo incluirá la Gala Elisa y amigos con primeros bailarines del Ballet Bolshói, el ballet Nacional Noruego, el Ballet de Teatro Mijalovsky, los Ballets de la Ciudad de Nueva York y Miami, el Ballet de la Ópera Semper, el Ballet Estatal de Berlín y el Ballet del Teatro de Mariinskym entre otros.

“Con los años, con la práctica, con la dedicación, se aprende siempre, cuando estoy en el escenario me transporto a un mundo mágico, es como una terapia, de mucha paz, de mucha tranquilidad, llegar a lo más profundo de tu ser, esa paz te ayuda, siempre que piso el escenario es algo bendito, algo muy especial”, agregó Elisa Carrillo.

Respecto a si le gustaría trabajar junto al bailarín Isaac Hernández, Elisa Carrillo compartió: “tuve la oportunidad de trabajar con Isaac, hace unos cinco años, en un evento en el Palacio de Bellas Artes, la Gala de Talentos mexicanos, un evento muy bello, fue la primera vez que trabajé con Isaac, y no he tenido ya la oportunidad, nos hemos visto en algunos eventos, pero sería un gusto trabajar en un proyecto; tenemos la fortuna de ser bailarines bendecidos, creo que puedo decir que hay muchos bailarines mexicanos destacados, que representan a nuestro país, mi reciente premio, quiero que sea algo para el país, quiero que este premio pueda motivar a jóvenes y a niños -dijo, respecto a su premio Benois de la Danse a Mejor Bailarina- sí se pueden lograr las cosas, jamás imaginé que mi carrera iba a tener tantas bendiciones, trabajo mucho, tengo mucha disciplina, pero creo que también las cosas a veces van pasando y es muy importante que la gente vea qué significa este premio, no sólo para mí, sino el impacto que puede tener en las nuevas generaciones, para mí como mexicana, como mexiquense, me motivan a que los demás vean lo que podemos lograr, México puede brillar en cualquier profesión, ya sea en la artes, en el deporte”, etc.