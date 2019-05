“Jesucristo Súper Estrella” sorprende con ensayo

Para reavivar la fe y demostrar que el arte mueve montañas, el elenco comenzó a construir el fastuoso montaje

Rumbo a su reestreno en México este 12 de julio

Asael Grande

La ópera rock, Jesucristo Súper Estrella, hace un viaje de regreso hasta el escenario mexicano en un formato de superproducción durante una temporada que incluirá 20 funciones en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, y una breve gira por las principales ciudades de la República.

Con dramaturgia de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice; dirección de Nick Evans, y un elenco conformado por Beto Cuevas, Erik Rubín, María José, Leonardo de Lozanne, Kalimba, Enrique Guzmán y Yahir, la ópera rock Jesucristo Súper Estrellaconquistará al público mexicano a partir del 12 de julio próximo: “estamos en pleno proceso de creación del show en México, tenemos a un gran elenco de la gente más talentosa que hay y estamos preparando un show como nunca antes se ha visto aquí, sino que tampoco se ha visto en Nueva York ni en la Gran Bretaña, tenemos un gran talento de ensamble; creo que en México está historia será diferente al de todos los lugares a donde vamos con esta gran producción, estamos que esta puesta en escena sea lo más relevante para México, tenemos grandes actores, la gente se va a sorprender con grandes actores y estrellas, esperamos darle al público mexicano un show completamente nuevo, por todo el vestuario, el video y la iluminación que tiene, es un show no solamente técnicamente avanzado, sino que es un espectáculo hecho desde el corazón, con mucho sentimiento”, comentó en entrevista con DIARIOIMAGEN, Nick Evans, pionero del concepto y director de Jesucristo Súper Estrella, quien viene desde Londres para liderar el montaje mexicano.

El músico Erik Rubín, quien interpretará el papel de Judas, dijo a esta casa editorial: “estoy muy emocionado, no había tenido oportunidad de ver los ensayos, aquí es en donde todas las piezas se juntan, se ensamblan, yo ya me había aprendido una versión deJesucristo Súper Estrella, y es un trabajo de borrar el disco duro y estudiar ahora notas vocales diferentes; esta semana ya comienzan los ensayos generales, se armó un buen grupo, creo que será una nueva puesta de Jesucristo Súper Estrellaincreíble, es una obra emblemática, que ha marcado historia en el mundo, la primera ópera rock, y ahora con este elenco que está trabajando al cien, hay un compromiso impecable de cada uno de ellos, y eso lo vamos a ver en escena esta obra es un reto, para mi personaje tuve que subir un tono vocalmente, lo cual no es nada fácil, y ahora con esta nueva versión, pero me siento mejor que nunca, me siento mejor que hace poco más de diez años”.

Finalmente, la estrella Crisanta Gómez, actriz de teatro musical, e integrante del ensamble de Jesucristo Súper Estrella, comentó: “está quedando bien padre esta obra-

Nick Evans es un gran director, trae una idea clara idea de lo que quiere ver y escuchar, de lo que quiere transmitir, trabajar con él ha sido un deleite, será una gran producción, me siento muy contenta, hace mucho que no me tocaba ser parte de un ensamble teatral, musical, actoralmente estoy aprendiendo mucho, Jesucristo Súper Estrellaes una obra espectacular ”. concluyó.