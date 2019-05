López Obrador ofrece disculpas por desabasto de medicamentos

Asegura el Presidente que no cederá a presiones

Afirma AMLO que la escasez en el país se debe a un cambio de régimen

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el desabasto de medicamentos en el país se debe a un cambio de régimen y no a un cambio de gobierno, por lo que ofreció una disculpa y aseguró que no cederá a presiones.

“Sobre la polémica que se ha dado, yo nada más quiero decir que se trata de un cambio de régimen no de un cambio de gobierno, es ir al fondo y ofrecemos disculpas por las molestias, pero esto no es gatopardismo”, dijo durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Al comparar el desabasto de medicamentos con el huachicol, López Obrador reconoció las “molestias” que está causando el nuevo esquema de compras consolidadas, pero aseguró que la situación se va a resolver.

“Sucedió cuando acabamos con el huachicol, los que sacaban provecho quisieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje, ahora, con los medicamentos cómo se llevan a cabo cambios, hay molestias, pido a los ciudadanos que nos ayuden porque estamos limpiando la casa, el cochinero que dejaron y puede causar molestia que de verdad falten algunos medicamentos, pero se va a resolver el problema y va a mejorar el servicio de salud”, señaló.

El mandatario denunció que el sector salud fue abandonado por años y ahora la Cuarta Transformación debe enfrentar no sólo el abasto, sino plantear estrategias para mejorar el servicio de salud pública.

“El sector está muy mal porque lo abandonaron por completo, usaban el dinero en los estados como caja chica y lo que iba para medicinas se desviaba, había sobreprecio en la compra de medicamentos y monopolio, porque cómo es posible que diez proveedores abastecieran 80% de las medicinas que requería el gobierno”, puntualizó.

Ante la polémica que se ha desatado por el desabasto de medicamentos en diferentes entidades federativas y al retraso en la publicación de la convocatoria para la compra consolidada, López Obrador enfatizó en que la 4T es un verdadero cambio de régimen y eso significa atacar de fondo a la corrupción.

“Este gobierno se trata de un cambio de régimen y esto significa ir al fondo, arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y privilegios y eso causa algunas molestias, ofrecemos una disculpa por esas molestias, pero es necesario”.

“Se robaban el dinero de las medicinas y no se puede hacer negocio con el dolor de la gente, todo lo que significaba la compra de medicamentos era eso, se invertían 90 mil millones de pesos al año, recursos que se malversaron para decir lo menos, y esto ha provocado cierta molestia y gritos de los que antes se callaban como momias, pero ahora gritan como pregoneros”.

Como ejemplo habló sobre el desabasto de medicamentos para pacientes con VIH/Sida, que sufrieron diferentes entidades federativas entre marzo y mayo. “Quisieron chantajearnos y especialistas, gente muy buena, ciudadanos y expertos nos dieron opciones, nos ayudaron a atender el problema y se avanzó”.

Reiteró que durante su gobierno no se van a replicar las situaciones del pasado, “ese gatopardismo de que en apariencia cambian las cosas para ir igual, unos pensaron que ese era el discurso y al darse cuenta de que no es así, no les gusta porque ellos mantenían privilegios, no pagaban impuestos, lograban contratos leoninos, defraudaban a hacienda, se dedicaban a robar y saquear impunemente, no había estado de derecho sino cohecho y eso pasaba en todo”, mencionó.