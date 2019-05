Férrea lucha por los despojos del PRI

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La vida del tricolor dependerá de su reinvención

Ancira se dice perseguido político en España

El placer da lo que la sabiduría promete

François-Marie Arouet de Voltaire, 1694-1778; escritor y filósofo francés

La verdad no está fácil la supervivencia del Partido Revolucionario Institucional, tras las elecciones del año pasado en las que no sólo perdieron la Presidencia de la República, sino que además fue aniquilado en el 90 por ciento de las candidaturas en disputa.

Se dicen asombrados. Pero no quieren entender que perdieron a consecuencia de su anquilosada estructura de organización. Ya no son los tiempos de Plutarco Elías Calles, ni de Álvaro Obregón, ni mucho menos de Lázaro Cárdenas, que reinventaron sus estructuras políticas para mantener la estabilidad de toda la nación y evitar las diputas de poder de quienes se sentían con derecho a gobernarlo para saquearlo.

Hablemos con la realidad y las palabras apropiadas. Los políticos ven en el país un motivo de saqueo y poder; Poder y Dinero. Pero, no es privativo de los políticos del PRI, sino también del PAN, PRD, PVEM, PT, PES y Morena, entre otros partidos.

Pero, vamos a la materia del futuro del PRI. Todo hace indicar que el grupo de José Murat gana la lucha por el liderazgo de ese partido con Alejandro Moreno, conocido como “Alito”, actualmente gobernador de Campeche. Del lado a Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán; José Narro Robles, ex rector de la UNAM; y el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz. Cada uno representando las fuerzas vivas de ese partido que aún no han muerto. Y, fue precisamente en la reunión donde se conmemoró a la destacada política María de los Ángeles Moreno, organizado por Beatriz Paredes, en la Casona de Xicotencátl, donde se dieron cita los aún seguidores del tricolor.

Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y muchos más, estaban ahí. Sin embargo, se dieron cuenta que el grupo de Murat ganaba presencia y el acuerdo de los gobernadores priístas que son los que tienen “mano” en la influencia partidista. No será gente de Gamboa, ni de Beltrones.

Después de las elecciones del año pasado, sólo quedan algunos despojos del PRI. Aunque aún detentan 12 gubernaturas, es muy claro que van de capa caída. Muchos de sus saltimbanquis se van a otros partidos, fundamentalmente a Morena, para seguir viviendo como parásitos del presupuesto.

Pero, el PRI aún tiene presupuesto y algunas posiciones políticas qué repartir. Los que se quedan eso quieren. Incluso “Alito” va por la candidatura del 2022, de la misma forma como lo hizo Roberto Madrazo, apoderándose del liderazgo.

En las elecciones del 2000, el líder máximo del PRI, el entonces presidente Ernesto Zedillo, le asestó un golpe en la cabeza al tricolor; 18 años después, Enrique Peña Nieto hizo lo mismo contra ese partido y hoy los priístas no se levantan de ese knockaut y difícilmente se levantarán.

PODEROSOS CABALLEROS: Ya que hablamos de partidos políticos el PRD queda hecho trizas. Lo aniquiló Morena. Ahora, las tribus que le dieron vida al partido que fundaron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, perdió a varios legisladores.

En el Senado, el líder parlamentario, Miguel Mancera, se queda materialmente solo. Dice que la fracción no desaparece, pero de hecho ya no existe. Nadie lo busca para negociar. ¿Es el futuro del PRI y del PAN?

*** Mientras Alonso Ancira se dice perseguido político en España, para evitar su extradición a México por una presunta entrega de un soborno al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para que le comprara una planta chatarra de fertilizantes, AgroNitrogenados, que eran ruinas desde el año 2000, en 275 millones de dólares, en México las investigaciones del director de la Unidad de Inteligencia de Hacienda, Santiago Nieto, va por más en la investigación donde aparece en todo Odebrecht.

*** En tanto Miguel Barbosa, candidato de Morena a la gubernatura poblana, se da por vencedor de los comicios del próximo domingo, el panista Enrique Cárdenas, clama que aún no está definida. Mientras en Baja California, el aspirante de Morena que lleva delantera en las encuestas, Jaime Bonilla, pensaba gobernar 6 años, tras una decisión del Tribunal Electoral de aquella entidad, el Tribunal Federal Electoral, echó abajo esa decisión y quedó firme el cambio constitucional del 2014 para emparejar los comicios a los federales. Por ello, la gubernatura será de 2 años. Apaciguan a acelerados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El proyecto solar fotovoltaico Puerto Libertad, ubicado en Sonora, entidad gobernada por Claudia Pavlovich, fue reconocido con el Premio MIREC Award en la categoría de Proyecto Renovable del año por un jurado internacional de expertos de la industria de sector.

El proyecto, resultado del esfuerzo conjunto entre la compañía mexicana TUTO, de Grupo Alego, liderado por Roberto Giesemann, y la española ACCIONA, es una de las plantas solares más grandes de América Latina y puede cubrir la demanda de electricidad de 583 mil hogares.

