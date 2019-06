Trump: comercio, su escalera electoral

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Decisiones espectaculares, dañinas

Puebla, elecciones sucias y nocivas

El dinero ha aniquilado más almas, que el hierro cuerpos

Sir Walter Scott, 1771-1832; novelista y poeta irlandés.

Donald Trump, con una sola expresión en Twitter, puede hacer cimbrar la economía de muchas naciones. Esa es la influencia del líder de la nación más poderosa del mundo.

Y, México, aunque no está en su mapa de enemigos personales, es un instrumento para lograr sus objetivos políticos y económicos.

Un factor clave en las decisiones de Trump, en tiempos donde la guerra ya no es el negocio que catapulta las economías, ni factor para lograr mantener unida una nación en apoyo de su gobernante, busca otras opciones. El camino es encontrar fantasmas y dragones que en el imaginativo del colectivo, se conviertan en amenazas al nivel de vida del estadounidense medio.

Hace unos días, el presidente estadounidense anunció que india será retirada de la lista de países beneficiados por las preferencias comerciales en el Marco Generalizado de Preferencias a partir del miércoles próximo. Sin tener un acuerdo comercial, India no encuentra barreras arancelarias para sus exportaciones a Estados Unidos.

Aunado a lo anterior, también anunció un arancel del 5% a las mercancías importadas de México, mismo que será progresivo: 10% en julio, 15 en agosto, 20 en septiembre y 25 en octubre. Después, ante una respuesta del gobierno mexicano, conciliadora y negociadora, ya que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no quiere una guerra comercial con su principal socio ya que sería devastadora y aniquilaría nuestra economía en un año, Trump agrede constantemente al país.

Toma dos áreas que representan la presencia de Andrés Manuel López Obrador, como el principal aspirante al liderazgo de América Latina: la migración y la economía. El presidente de EU, acusa a México de abusar con las exportaciones a su país ya que tiene preferencias heredadas del Tratado de Libre Comercio, que sigue vigente entre México, Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo, amenaza sus fronteras con la permisividad de su política migratoria que deja pasar hordas de inmigrantes que buscan traspasar sus fronteras.

En el plano real hay 3 factores que deben destacarse ante las declaraciones de Trump: el próximo 18 de junio, en Orlando, Florida, lanza oficialmente su candidatura a la reelección Donald Trump y utilizará todo tipo de herramientas para lograr su objetivo en los comicios de noviembre. China, India, México, Irán, Corea del Norte y otras naciones, serán el objetivo de su política electoral en el mundo.

Dos, la imposición de aranceles a México e India, representa un golpe a las economías de ambas naciones, pero sobre todo al consumidor estadounidense que está acostumbrado a adquirir esos productos y tenerlo a su alcance. Al recibir el impacto en sus bolsillos, entonces Trump tendrá que recular, ya que ello representa menos votos.

Tres, la migración se frena al llegar a la frontera. El problema social es para México, ya que tiene que invertir recursos públicos para enfrentar las crisis que implica la presencia de miles de personas que demandan servicios y alimentación gratuitos. Trump, frena la inmigración, aunque divulga ante su pueblo la amenaza de indocumentados para crear un clima de miedo que es efectivo en época electoral.

Las cartas que juega Trump, serán relativamente temporales ante el acercamiento de sus comicios. Después de noviembre, poco a poco, todo regresará a la calma y aprobarán ellos el T-MEC, lo que dará certidumbre a nuestra economía.PODEROSOS CABALLEROS: He visto elecciones sucias en el país, pero las de Puebla rompieron el molde. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberá tomar todas las quejas y analizarlas jurídicamente. El problema es: ¿Quién cometió más mapacherías? La respuesta es “todos”.

*** En Baja California, tras la declaración del Tribunal Federal Electoral, de que el próximo gobierno será de 2 años, bajo el interés por los comicios. Dos años como quiera pasan.

*** Los bienes del PANAL y PES, que perdieron sus registros federales, no se devuelven al pueblo que pagó por ellos, sino a sus estructuras locales. El dinero se entregó a los partidos federales, no a los locales. No son herencia.

*** FE DE ERRATAS: Hace unos días mencioné a Agustín Croche como líder de DHL en México. El es director de DHL Suply Chain, otra de las divisiones de DHL en México. El presidente del conglomerado es Antonio Arranz. Mis disculpas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Laboratorios Liomont, liderado por Alfredo Rimoch, y la Junior League of Mexico, celebró la XVII edición del premio Amanda Rimoch a la Educación Ambiental, dirigido a los jóvenes que se preocupan por generar proyectos del cuidado y preservación del medio ambiente, con tecnologías desarrolladas por ellos mismos.

