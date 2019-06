Girará el Presidente “memorándum” para evitar amiguismo

Para dejar claro que no se permitirán el nepotismo ni el amiguismo durante su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que en breve publicará un “Memorándum” para prohibir prácticas de ese tipo y que a todos les quede claro: “nada de que somos amigos, que somos compañeros de lucha y llevamos muchos años juntos”.

Al responder una pregunta en su conferencia de prensa matutina sobre el supuesto uso del nombre del Presidente para realizar trampas en Sinaloa, dejó claro que “no vamos a permitir que haya corrupción, amiguismo ni nepotismo, trátese de quien se trate”, porque para estos efectos, dijo que no tiene esposa, hijos, hermanos, nueras, ni familia en su conjunto.

Debe quedar absolutamente claro; “lo digo porque hay “vivales” y quienes todavía no lo entienden”, aseguró, al aclarar que le enoja mucho la corrupción, y por eso seguirá insistiendo en el combate a este flagelo, “aunque parezca disco rayado”.

“Nada de que somos amigos, nada de que somos compañeros de lucha. Llevamos muchos años juntos, pero se olvida el por qué fue este movimiento y cuál es nuestra misión. No hay ninguna relación con nadie, eso debe quedar absolutamente claro. Entonces, lo digo porque hay vivales y quienes todavía no entienden. Eso se percibe”.

“O, están tan enfermos por la ambición al dinero que les entra por un oído y les sale por otro. Pero ya saben que soy un terco (…) Entonces, no va a prosperar este intento de rectificación. No voy a dar ni un paso atrás”.

Aclaró que no le enojan los señalamientos en el sentido de que se van a eliminar a los gatos que habitan en Palacio Nacional, “¡pobres gatos, que culpa tienen!”, o bien, los cuestionamientos sobre su religión y el porqué no canta el Himno Nacional o que el nuevo aeropuerto va a costar el doble.

“Me enoja mucho la corrupción, eso es lo que más me enoja, pero no le digan a nadie, que quede aquí entre nos”, dijo a los representantes de los medios de comunicación.

Sobre la cancelación de viajes al extranjero a algunos investigadores, legisladores o funcionarios, aclaró que se tomó esta decisión porque “era ya un desorden. A pesar de que cambió la administración, seguían los viajes al extranjero, multitudes”. López Obrador indicó que la medida busca evitar el turismo político, “que no vayan a pasear a costillas del erario”.

Señaló que, pese a la austeridad republicana de su gobierno, continúan las peticiones para viajar al extranjero y expresó que, en el caso de los viajes de los investigadores, dialogará con la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, en ese sentido.

“Ofrezco disculpas a las líneas aéreas porque tampoco viajaban en clase económica, viajaban como machuchones”, al hacer hincapié en que en su gobierno las cosas ya cambiaron y que no sólo es un cambio de gobierno sino de régimen. “Que diéramos marcha atrás, y dijimos: No, ya cambió esto. No vamos a regresar a esos excesos, aunque se trate de científicos, de intelectuales”.

¿También aplicaría para becarios del Conacyt, presidente?, se le preguntó y expresó: “Sí, para todos, claro que sí, depende de la misión, tienen que fundarlo. Si van a ir a pasear, ¿qué porque son becarios del Conacyt lo vamos a permitir?”.

Sobre las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el sentido de que el crimen organizado se infiltró al Poder Judicial, el Ejecutivo federal, comentó que el ministro es un profesional, “es una gente que merece respeto”.

“No sé qué haya dicho, pero sí es una persona íntegra el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia”, expuso y al inquirirlo respecto a su confía en que Zaldívar acabará con la corrupción, anotó:

“Sí, confío mucho en él. Claro, somos poderes independientes, autónomos, pero yo estoy muy satisfecho con el presidente o con el que se haya decidido que los ministros hayan nombrado al ministro Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que lo considero una gente honorable”.

Sobre su agenda de trabajo, adelantó que el viernes 7 de junio viajará a Los Cabos, Baja California Sur, a la Primera Cumbre de Alcaldes de América del Norte reunión, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).