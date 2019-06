El Presidente atribuye la baja perspectiva de calificadoras a su metodología obsoleta

Luego de que el miércoles dos calificadoras ajustaran su perspectiva crediticia para México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que respeta su trabajo, pero afirmó que el país crecerá dos por ciento este año y se cumplirá el compromiso de crecer al cuatro por ciento este sexenio.

“Respetamos la opinión de las calificadoras, pero seguimos sosteniendo que vamos bien, que va a crecer más la economía”, expresó el mandatario federal durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde sostuvo que los pronósticos no tendrán éxito.

“La falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas, es la metodología que se usó en el periodo neoliberal, la cual no tomaba en cuenta la variable corrupción, por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener éxito, pero a las pruebas me remito”, expresó.

López Obrador sostuvo que no le preocupa el ajuste a la baja de las calificadoras, ya que no se aumentará la deuda pública, hay finanzas públicas sanas, la recaudación está bien, se ejerce bien el presupuesto, no hay inflación. “A pesar de que está lloviendo fuerte, que ya parará, diría mi paisano Chico Che, a pesar de eso, el peso está resistiendo, entonces vamos bien y de buenas”, señaló el mandatario.

Dijo que respeta la decisión de las calificadoras, pero sigue sosteniendo “que vamos bien, que va a crecer más la economía, que cuando menos va a crecer al 2 por ciento y que en el sexenio vamos a cumplir el compromiso de crecer al 4 por ciento”.

En ese sentido el mandatario federal refrendó que “vamos bien y de buenas, cada vez hay más empleos, aumentó el salario, hay más bienestar”, y se sigue trabajando, si bien reconoció que aún hay asignaturas pendientes.

La víspera, la calificadora Fitch Ratings bajó la calificación de deuda de México a “BBB” desde “BBB+”, mientras que Moody’s, otra empresa calificadora, cambió la perspectiva de la calificación del país de “estable” a “negativa”.

Moody’s revisa de estable a negativa calificación de Pemex

Un día después del ajuste en la perspectiva de calificación de México de estable a negativa, la agencia Moody’s hizo el mismo movimiento con Pemex y ratificó su calificación de Aa3.mx y Baa3 en escala nacional y global, respectivamente.

“Cambiamos la perspectiva a negativa de manera consistente con el cambio de la perspectiva de México, debido a la extrema importancia de la fortaleza financiera y apoyo del gobierno para las calificaciones de Pemex”, dijo Moody’s. Según Moody’s, el cambio en la perspectiva también considera la continua disminución de las reservas probadas de la empresa, además de que el monto planeado para inversión de capital estará muy por debajo de la sustitución de reservas en 2019 y 2020.

“Otra preocupación adicional es la acelerada disminución de las reservas desarrolladas probadas que cayó por debajo de 5 años al cierre de 2018. A pesar de los planes del equipo directivo de aumentar la inversión y el gasto de mantenimiento en 2019 y 2020 para estabilizar la producción de crudo y después incrementarla, Moody’s considera que la sustitución de reservas tardará y consecuentemente la vida de las reservas de Pemex continuará disminuyendo”.

La calificadora agregó que, aunado a estas dificultades de exploración y producción, se encuentra la construcción de una nueva refinería, con costos y tiempos de terminación inciertos.

“La compañía también realizará los gastos de mantenimiento necesarios para mejorar el desempeño operativo de sus refinerías existentes. Aún con los planes del equipo directivo para la reducción de costos y ganancias de eficiencia, los ahorros contemplados por la disminución del robo de combustible, y el apoyo del gobierno en forma de beneficios fiscales y otras medidas, Moody’s estima que Pemex generará un flujo de efectivo libre negativo considerable en 2019 y 2020 bajo un supuesto de precio del petróleo de 55 dólares dólares por barril para la mezcla mexicana”, añadió.

Se analiza tener acciones bilaterales con Canadá

El Presidente aseguró que México mantiene una muy buena relación con Canadá, independientemente de las diferencias actuales con Estados Unidos, y que entre las opciones que se analizan, está llevar a cabo acciones bilaterales con el gobierno canadiense.

Cuestionado sobre cuál es la postura de la administración de Justin Trudeau con respecto a apoyar a México, López Obrador afirmó que la relación con Canadá es buena y que se está separando el tema de los aranceles del de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“En el análisis de todas las opciones que se están viendo, desde luego de que se contempla el mantener la relación comercial, económica, financiera con Canadá, como un país con el que podemos no sólo continuar en el marco del tratado con Estados Unidos, el tratado comercial, sino también el poder llevar a cabo acciones bilaterales con Canadá, pero es muy buena la relación”, dijo en su conferencia mañanera.

“Es buena la relación con Canadá, nos comunicamos, desde luego entre funcionarios, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, con funcionarios de Canadá, cuando lo del acero se llegó a un acuerdo conjunto, son muy buenas las relaciones, se está separando lo del tratado de este tema”, explicó.

En cuanto a la ratificación del T-MEC, confió en que los congresos de los tres países lo avalarán.

“Nosotros consideramos que se va a ratificar el tratado tanto en México como en Canadá, en Estados Unidos puede haber más debate, no así en el caso de Canadá y sin duda no va a haber ningún problema en México, ya está la propuesta y se va a aprobar en nuestro país, de eso no hay duda”, aseguró.