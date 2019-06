En México se nos va la vida entre escándalos de #faldas y #pantalones

Sin pelos en la lengua

Doña Pelos

*** No nos hagamos, tristemente el #UniformeNeutro no va a eliminar la discriminación ni el acoso

*** El acoso a las niñas nunca ha cesado, actualmente en el salón de clases, en el patio durante el recreo y de vuelta al hogar las niñas y jovencitas deben de estarse cuidando del acoso, de que nadie les vea los calzones, de que nadie les toque las piernas, de que nadie las viole

“Anunciamos algo que es muy sencillo, pero que para nosotros es trascendente, creo que quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que traer falda y los niños tenían que traer pantalón”, señaló Claudia Sheinbaum

La neta, la neta, y de forma literal, las mujeres siempre hemos sido las de los pantalones y vaya que nos los fajamos bien y como diría la célebre María Félix: “Y como algunos hombres no se ponen los pantalones, nosotras hoy nos los vamos a poner”, pero no me vayan a linchar los guapos caballeros por escribir lo anterior, lo hago de forma sarcástica ante el anuncio del Uniforme Neutro en escuelas de la Ciudad de México.

Estaba platicando con algunas mamás luchonas, y la verdad el estar discutiendo un tema como el uso de #faldasypantalones en pleno siglo XXI es una pérdida de tiempo y un insulto a nuestra inteligencia, cuando hay temas más importantes que atender y prestarles atención como es la economía, la seguridad, el empleo, la educación, los servicios de salud, el medio ambiente, los servicios de transporte público y un sinfín de temas urgentes que requiere México y los mexicanos.

Y en lugar de estar días y días ocupados en el llamado #UniformeNeutro, mejor que la Secretaría de Educación Pública ofrezca una educación de calidad. Al final, nuestro genoma humano determina el género de cada uno. ¡Vaya que en México se nos va la vida entre escándalos de #faldas y #pantalones, pantalones que les hace falta fajarse a muchos políticos, pero bueno, ya me imagino a nuestros gobernantes ofrecer sus conferencias de prensa y actos públicos con sus falditas tableaditas, jajajaja, se verán super fashion, al estilo Escocia, jajajaja.

Entre críticas y elogios

Y luego en la época que vivimos, porque ahora a la burla se le llama bullying, porque suena más fresa ese término, quieren evitar el bullying escolar y proponen que los niños varones usen faldas, de verdad que son genios. No nos hagamos, el #UniformeNeutro no va a eliminar la discriminación ni el acoso. Ya me imagino las salidas de sexto de primaria, secundaria y preparatoria, los hombres buscando vestidos brillantes y las niñas eligiendo su traje.

Y todo esto lo ocasionó el twitter de la jefa de gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, quien escribió: “La falda no será exclusiva para las niñas y el pantalón para los niños. Acciones sencillas para promover igualdad de derechos”, escribió por la red social del pajarito azul, tras la presentación de la política.

Tras el anuncio de Sheinbaum, desde algunos sectores no tardaron en criticar su decisión y rechazar que esta política vaya a impulsar la igualdad de género, mientras otros celebraron la propuesta al considerarlo un paso “simple” pero “efectivo”.

La medida fue presentada por la jefa de gobierno de CDMX junto al secretario de Educación Pública federal, Esteban Moctezuma, en el colegio Guadalupe Ceniceros de Zavaleta.

Allí explicaron que, a partir de ahora, se pondrá en práctica el “uniforme neutro” en escuelas públicas y privadas de nivel básico, que consiste en que cada alumno pueda elegir si vestir pantalón o falda.

“Anunciamos algo que es muy sencillo, pero que para nosotros es trascendente, creo que quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que traer falda y los niños tenían que traer pantalón”, señaló Sheinbaum.

Los medios le preguntaron si la ciudad estaba “lista” para que los niños puedan llevar falda a la escuela, a lo que la jefa de gobierno respondió que “cuando uno abre derechos se van generando nuevas formas de conocimiento, de entendimiento y, lo más importante, es acabar con esta violencia y esta diferenciación de género”.

AMLO evitó dar su postura ante el uniforme neutro

La medida fue apoyada por la Secretaría de Educación Pública de México, que instó a que otros lugares del país se sumen a esta iniciativa, si bien el presidente López Obrador evitó referirse al respecto.

“No voy a manifestarme (…) porque son temas muy polémicos”, dijo el presidente en la conferencia mañanera.

Yo, Doña Pelos me acuerdo cuando iba a la escuela, sí, aunque lo duden sí fui a la escuela, las niñas lucíamos más coquetas con falda, pero luego algunos niños malvados al igual que su educación, se la pasaban molestándonos a las niñas alzándonos la falda y echarse a correr para vernos los calzones, o bien, estar debajo de las escaleras de la escuela y vernos los calzones con espejito, sí, así de culeis, y eso que les hablo que yo asistí a un colegio fifí. Es por ello, que yo desde mi trinchera aplaudo que las niñas tengan la opción de ir a la escuela con pantalón si así lo desean o bien a veces el frío es muy fuerte y el pantalón cubre un poco el frío. Y como les decía, el acoso a las niñas nunca ha cesado, actualmente en el salón de clases, en el patio durante el recreo y de vuelta al hogar las niñas y jovencitas deben de estarse cuidando del acoso, de que nadie le vea los calzones, de que nadie le toque las piernas, de que nadie las viole.

En las redes sociales no faltó el boom ante el tema de #faldasypantalones como por ejemplo:

*** Sabrán los fanáticos religiosos que Jesús usaba vestidos y que eso no solo no lo hacía menos hombre sino que no lo hacía menos Dios? El problema de ambas posiciones, creo, es querer usar a los niños para dar golpes sobre la mesa, hacer declaraciones radicales con #faldas y #niños

*** El mexicano a todo le busca la palabra Pu70… Es aún muy machista. El rosa y el azul, solo son colores, no definen tu sexo

La medida de uniforme neutro está enfocada en las niñas

Pero ante tal controversia, de que se malentendió que los niños puedan llevar falda a la escuela, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que la medida de uniforme neutro está enfocada en las niñas, para que puedan usar pantalón si lo desean en sus clases en la Ciudad de México, y no en los niños y la posibilidad de que usen falda, como mencionó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“En ningún momento señalamos, ni mi persona ni el documento, nada que fuera dirigido a los niños. La propuesta va dirigida a las niñas”.

“Lo único que hicimos fue decir: el uniforme va a constar también de pantalón para las niñas. Eso es lo que se apoyó”, agregó.

Al presentar esta medida el 3 de junio pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que con el uniforme neutro “los niños pueden traer falda si quieren y las niñas pueden traer pantalón si quieren, eso es una parte de la equidad, de la igualdad”.

El uso de falda o pantalón será de libre elección

En la circular de la SEP enviada a los planteles educativos de educación básica, dice textual: “a partir de esta fecha, en las escuelas de educación básica públicas y privadas de la Ciudad de México, el uso de falda o pantalón será de libre elección y en ningún caso se podrá restringir dicha disposición”.

No se menciona que la medida esté enfocada solo en las niñas.

Cuestionado sobre si Sheinbaum cometió un error al señalar que los niños también podrían usar falda, el secretario de Educación Pública, Moctezuma Barragán respondió: “pregúntele a ella… el escrito que mandamos solamente se refiere a las niñas”.

La medida que les permite usar pantalón si así lo desean, subrayó el secretario, tendrá varios beneficios para ellas, entre ellas darles más seguridad, evitando hechos como los feminicidios.

“En México, tenemos un problema muy fuerte de feminicidios. Tanto en los foros educativos, como en los grupos de enfoque que hemos tenido, madres y padres de familia, así como las propias estudiantes y niñas, nos han dicho que obligarlas a usar falda las pone en peligro, es incómodo y en invierno tienen frío”.

A partir de hoy, las niñas, adolescentes y jóvenes podrán elegir libremente usar pantalón o falda en las escuelas primarias y secundarias públicas de #CDMX. Con el #UniformeNeutro fomentamos la igualdad de derechos y la equidad de género desde la #EducaciónBásica publicó en Twitter: la SEP México (@SEP_mx)

A favor y en contra

Por otro lado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) celebró la decisión de que el uso de falda o pantalón sea de libre elección en las escuelas de educación básica, como una medida para desmantelar estereotipos de género, la idea de que las niñas deben vestirse de falda y los niños de pantalón.

“Estos estereotipos son dañinos por varias razones: limitan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, justifican la violencia escolar y discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, y vulneran el derecho a la educación cuando se impide a una niña o niño asistir a clases si no cumple con lo que dicta el estereotipo”, agregó el Consejo.

Por otro lado la organización denominada Unión Nacional de Padres de Familia criticó que con esa medida, con la que “ellos podrán usar falda si quieren y ellas pantalón si se les antoja”, era una forma de imponer “la ideología de género” y “corromper” a los niños.

Y para concluir, las mujeres en México somos las de los pantalones.