Se salieron con la suya

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

¡ARRANCAN! Como en las carreras de caballos se da la orden de salida, sin duda alguna, el mejor posicionado para la sucesión presidencial de la 4T es, ahora, Marcelo Ebrard, y bueno, podríamos decir que es después de AMLO, el que más tablas tiene y ha superado las acciones en su contra con gran calidad, de tal manera que incluso optó por un “refugio externo” cuando muchos de sus enemigos políticos lo querían ver tras las rejas, superar las cosas negativas forma más que los éxitos y bueno, creemos que, cuando menos, tiene las tablas para hacer muchas otras cosas, desde hoy, los grillos internos que tiene en contra en la Secretaría de Relaciones Exteriores andan solicitando y rogando a todos los santos, prometiendo visitas a los santuarios si les hacen el milagrito de que Marcelo se vaya, no a donde muchos quisieran, sino a Bucareli, porque le ven patas para gallo en Gobernación y, si esto sucediera, pues es claro que el perfil del próximo estaría en ese sector, pero con el éxito también llegan las pedradas y los insultos, como diría algún político: PUES NO HAY CHILE QUE LES EMBONE y en este juego de la política no se trata de chiles ni de gustos, se trata de conciliaciones y disciplina con lealtad al que está, no a los que quisieran estar o estuvieron, ya sabe que no hay promesas en esto de la sucesión, menos cuando es de nivel presidencial y se deben garantizar las espaldas y los frentes del que deja el poder a cambio del apoyo para suceder, ya tuvo una intensa desilusión con grandes conflictos y brotes cuando a su amigo Manuel Camacho, le habían prometido la presidencia y en su lugar fue Luis Donaldo Colosio y, esto, le generó un tema de muchos conflictos, pero también le brindó mucha experiencia,

Él mismo supo hacerse a un lado y dar paso a AMLO en un momento determinante y esto permitió que López Obrador pudiera hacer una intensa campaña que le permite llegar a la Presidencia, incluso, sabiendo que Marcelo era el objetivo de muchos de sus enemigos, porque seguramente saben y conocen que no se le olvidan las ofensas ni las perdona, todo a su tiempo.

Y dejando a un lado las histerias y las bocanadas de aire para que no nos diera el soponcio, tendría que reconocer que el asunto de los aranceles no tenía por objetivo joder a los empresarios, importadores o exportadores, no, lo que se pretendía y lo logró con la presión es que se diera paso a imponer una mayor restricción y control militar en la frontera sur para evitar a las caravanas, nos compromete a luchar contra los “polleros internacionales” y decomisarles las cuentas y detenerlos en sus acciones, mantener una guardia que servirá para contener en algo la trata de personas y los contrabandos de drogas y dinero o armas y detectar, cuando menos, a los grupos o a los migrantes que se dedican a pasar drogas, armas o dinero y asentarse en México para integrarse a los grupos de pandilleros centroamericanos que son los que ahora controlan ya muchas zonas marginadas de nuestras ciudades, en fin lo que le interesaba a Trump era esto, y convertirnos en el país de asilo, cuando los migrantes soliciten asilo en EU de inmediato retornarán a México donde les daremos casa, vestido y sustento, además de lo que requieran en atención médica, poca cosa, dirán muchos, cuando en la realidad es que millones de mexicanos andamos en la quinta chilla y no gozamos de atención médica, ni de casa y andamos jodidos con la vestimenta, comprando ropa de paca, total, a nuestra edad, como diría un compadre: “Compadre, me gritaba desde la calle, ya vámonos al antro” y cuando bajé ilusionado de ir a la pachanga me dijo: “Pues no joda compadre, a nuestra edad, el único antro que nos queda por visitar es el de ANTROPOLOGÍA”…

Y la lógica nos indica que los famosos aranceles poco les pueden preocupar a los empresarios, porque transfieren los “impuestos a los consumidores y asunto resuelto, tampoco, para ser sinceros, les preocupa a los narcotraficantes, porque cuando esto sucede los que resentimos más el freno del tráfico de drogas a EU, no solamente son sus consumidores, sino los mismos mexicanos, ya que aumenta la oferta de drogas y esto es lo que ha ocasionado el incremento del consumo y, con ello, todos los conflictos y violencia que tenemos que resistir, Total, el caso es que cada vez que nos tuercen chuecos, los gringos, pues nos sacan lo que quieren y lograron en realidad que esta acción impactara en favor de Trump al que muchos norteamericanos ven como un salvador de esa ola de invasión de migrantes y que defiende el trabajo y las tradiciones de la raza blanca, incluyendo el de la cacería de los “aminoguanas”, ya que deben recordar que en poco tiempo hay más de 1,500 desaparecidos en las zonas fronterizas, muchos, porque se perdieron en los montes y desiertos y no llegaron a su destino, otros porque fueron abusados y asesinados por los propios polleros que les robaron y, los demás, por esos cazadores gringos que andan tras los “aminoguanas”.

Total, un punto más para Marcelo y, seguramente, esto despertará las acciones de los que quieren y saben que pueden, desde el Senado o de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, pero de que ya hay tiradores pues los hay, recordemos que estamos ante políticos de experiencia y decididos a no soltar el hueso ni el poder…ahora, a esperar los golpes bajos bajo la mesa y, los de fuera, que también chingan…

socrates_campos8@yahoo.com.mx