Una fashionista llega al cielo

Fashion Season

Alex Rodríguez

Edith González se convirtió en un ángel que nos dejó los mejores consejos de moda y estilo para la vida diaria. La protagonista de “Salomé” debutó como juez en el reality show de moda “Este es mi estilo” escogiendo los mejores outfits de los concursantes dando su punto de vista hasta su última emisión este 11 de mayo del 2019

La hermosa y elegante actriz mexicana Edith González murió el pasado jueves 13 de junio, a causa de una ardua batalla de más de tres años contra el cáncer de ovario, Edith se convirtió en un ángel que nos dejó los mejores consejos de moda y estilo para la vida diaria.

Edith comenzó su carrera como actriz en México y pronto enamoró al público latinoamericano con su belleza, carisma y talento, a una corta edad la actriz mexicana pronto se convirtió en una celebridad conocida y admirada por muchos pero no fue sino hasta sus últimos años de vida que Edith se convirtió en una total fashionista, la protagonista de “Salomé” debutó como juez en el reality show de moda “Este es mi estilo” escogiendo los mejores outfits de los concursantes dando su punto de vista hasta su última emisión este 11 de mayo del 2019.

Edith era una súper influencer en la red social de Instagram siempre mostrándonos sus mejores looks, sus viajes por todo el mundo y su manera tan positiva de ver la vida, dejándonos un legado de fotos y frases relacionadas a la moda que me encantaría compartirles.

Su corte de cabello

Respondiendo con alegría y positivismo la actriz mexicana le dio lucha a la enfermedad y durante sus últimos años uso un corte de cabello casi rapado en su totalidad, a mí me encantaba como lucía su cráneo desnudo dejándonos admirar sus facciones tan bellas y siempre decorándolo con sus prendas.

Sus blusas divertidas

La hermosa rubia de ojos azules era fan de Mickey Mouse y siempre que podía usaba su diseño en blusas para la vida diaria, bueno Edith era tan fan del personaje animado que hasta lo portaba en su pijama.

A Edith le encantaba siempre dar un mensaje a la gente a través de la moda usualmente usaba prendas con frases graciosas y positivas como esta de la caricatura de Mafalda que nos deja a relucir su hermosa personalidad.

“No estoy DESPEINADA solo tengo cabello rebelde, las bonitas no necesitan peinarse SON BONITAS Y YA”.

Influencia Mexicana alrededor del Mundo

La fashionista actriz era una verdadera trotamundos viajando a países exóticos como Camboya y Myanmar, la fanática de las redes sociales no dudaba en compartir sus fotos a sus fans y algo que siempre resaltaba eran sus looks viajeros muy coloridos y con decorativos mexicanos, por ejemplo en esta foto se pueden apreciar bolsas de estilo indígena mexicanas, vestidos largos a Edith a diferencia de la mayoría de la población le encantaba el color verde me imagino para resaltar sus ojos y darle un toque natural a su estilo.

Espero esta talentosa actriz descanse en paz, siempre la recordaremos en nuestra memoria por habernos dejado tantas sonrisas.