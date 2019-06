Daniel Bisogno acusa de traidora a Raquel Bigorra, “ella vendió la información de mi divorcio”

Raquel Bigorra: me usaron de cortina de humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”

“Si algo no podría yo creer en mi vida, sería esto. Sobre todo porque

la amistad es muy cercana: somos vecinos y compadres”, revela

El conductor no tocó el tema de la foto que circuló en redes sociales donde supuestamente besa a otro hombre

Pati Chapoy dojo que Bigorra vendió seis portadas a distintas revistas de espectáculos con la polémica de Daniel Bisogno

El Oscar para el Mejor Chisme de Vecindad es para la cubana Raquel Bigorra y Daniel Bisogno y es que ahora la televisión se dedica a darle un buen espacio a noticias tan intrascendentes, pero que al final generan rating por el morbo que ocasiona, “que si fulanita se bajó los calzones, que si perenganito se acostó con más de una”, en fin, esas son ahora las notas del espectáculo porque vivimos en un país en el que no se lee en promedio ni un libro al año, donde muchos no saben quién fue Mozart o Siqueiros, pero sí sabemos quién es Niurka o Ninel Conde, pero bueno, así que vayan por sus pepitas y cacahuates o si prefieren chicles para enterarse del tremendo chisme entre Bisogno y Raquel Bigorra, de quien aseguran que apuñaló a su nada más y nada menos que compadre, sí, me refiero a Bisogno, cuya hija es ahijada de la güera cubana.

Resulta que mi colega Pepillo Origel reveló en el programa de chismes “Intrusos” que Raquel Bigorra, quien actualmente trabaja para MVS, ya que se le venció su contrato con TV Azteca, vendió a una revista de espectáculos el escándalo en el que está envuelto el conductor de “Ventaneando” Daniel Bisogno sobre su divorcio.

Y es que últimamente Daniel Bisogno está en medio del escándalo, primero por su divorcio y luego por la difusión de un video en un antro gay donde se le observa presuntamente besando a un hombre. Obviamente la mecha se encendió a todo lo que da por lo que ayer en el programa de “Ventaneado”, mi comadre Pati Chapoy, como toda una dama, salió en defensa de Bisogno y dijo que Raquel Bigorra vendió seis notas escandalosas sobre Daniel Bisogno, de las cuales solo se han publicado cuatro.

Y tras ser “quemada” Raquel Bigorra en cadena nacional, la cubana solo tuvo un espacio para defenderse y fue a través de su cuenta de Twitter.

“Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”,

Sin embargo, los usuarios no dudaron en arremeter contra Raquel y en el mismo mensaje se puede leer diversos comentarios en su contra, pues más allá de todo lo que se dijo, los internautas no le perdonan su traición a Bisogno.

“Queremos ver cómo te defiendes, ya son tres que dicen que hacías lo mismo, eres mejor en tu Cuba”

“Qué raro que dices que te usaron, si el único que te defendía siempre, era precisamente la persona que vendiste @DaniBisogno”

“Te creeríamos, pero también en el caso con Ingrid Coronado estuviste de venenosa, al final todo se aclaró para ella, y tú sigues en este tipo de escándalos

Y el programa “Ventaneando” estuvo mejor que nunca donde supuestamente se desenmascaró a Raquel Bigorra, “la traidora” como la llamó Pati Chapoy.

“Al final de cuentas uno escucha cosas, pero no las cree. Cuando Atala Sarmiento se enojó porque publicaron que asistió a una clínica, ella acusó a Raquel Bigorra y yo le dije que no, ¡pero es que tenía razón!”, aseguró Pedro Sola.

Lo anterior no fue todo, pues también se culpó a la conductora de filtrar información de Poncho de Anda, Fernando del Solar, Ingrid Coronado y Michel Vieth.

“Viendo en retrospectiva el programa Intrusos, qué coincidencia que cuando Raquel estaba en ‘Venga La Alegría’ salió información muy delicada de Ingrid Coronado, de Fernando del Solar, de Poncho de Anda”, manifestó Pati Chapoy.

Además, Daniel Bisogno aseguró que no comentará nada más al respecto, pues tiene tanto derecho de vivir su vida como quiera y de hacer lo que más le plazca, cuando le plazca, mientras su trabajo lo haga de manera perfecta.

“Si no hemos dicho nada, es porque no hay nada que decir. Yo soy libre absolutamente lo que a mí se me plazca. Si quieren sacar otra portada con un perro, una viejita, no importa, yo soy libre, no le tengo que dar explicaciones a nadie”, dijo Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno reveló detalles sobre su divorcio con Cristina Riva Palacio, aclarando que terminaron “bien”.

“Si algo no podría yo creer en mi vida, sería esto. Sobre todo porque la amistad es muy cercana: somos vecinos y compadres. Sin embargo, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. […] Empecé a notar cierto cambio en la forma de proceder de Cristina. Empecé a notar que iba mucho a casa de ellos [Bigorra] a platicar. […] La encaminaron para levantar una denuncia civil y penal”, detalló el conductor.

Riva Palacio se alió con quien era el abogado de Daniel Bisogno, por lo que éste contrató a Claudia Ramírez de Ritcher y su esposo Ulrich para llevar su caso.

Lejos de incriminar a su ex esposa, aseguró que era víctima de manipulación.

“Todo esto que sucedía estaba azuzado por alguien más. Fueron encaminando a Cristina por lugares terribles (…) La información que sacaron, toda, está aderezada con cosas que no existieron. Pero la base sólo la conocían Raquel y Alejandro, nuestros compadres. Después de eso, Cristina cae en cuenta que, efectivamente, la habían traicionado a ella también. (…) Lo que dijeron de Cristina es falso. Las cosas que hablaron de ella no son ciertas”, destacó Bisogno.

Bisogno no tocó el tema de la foto que circuló en redes sociales donde supuestamente besa a otro hombre.

El conductor señaló que Riva Palacio forma parte de su felicidad, pues es la madre de su hija, “ella me trajo una de las alegrías más grandes de mi vida”, apuntó.

“Yo soy libre de hacer lo que quiera y me plazca, me tiene sin cuidado lo que digan, no le tengo que dar explicaciones a nadie“, concluyó Bisogno.

Y bueno, el chico con el que se ve a Daniel Bisogno besándose en la boca en un antro gay, ya también salió a la luz pública. El joven de nombre Julián, hizo un enlace en vivo en redes sociales para confirmar que él fue con quien se besó el conductor de “Ventaneando”, sin embargo, borró su publicación, informaron varios medios.

Julián contó que todo ocurrió en el Kiky Bar, ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México, mientras celebraba el cumpleaños de un amigo.

Tras su confesión, comenzaron a circular fotografías de Julián en redes sociales en las que aparece con poca ropa.