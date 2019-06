McDavo: “Tengo un problema”

El rapero destapa un sencillo contundente en plataformas digitales

Arturo Arellano

Luego de un exitoso sencillo titulado “Desde cero”, el talentoso rapero mexicano McDavo, ya convertido en una de las estrellas más representativas del género, lanza “Tengo un problema”, disponible en plataformas digitales con todo y un videoclip que le muestra seguro y viviendo su momento.

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el rapero comenta: “Afortunadamente no tengo ningún problema actualmente, la canción se trata más bien de una mujer, de un ligue, todo mundo me dice a mí que esta chava no vale la pena, pero a mí no me interesa, yo la busco y la cuestiono, dime si eres mala o si eres buena, porque esperarte es un dilema, tengo un problema. De eso va la rola, con un poquito de cositas chuscas, menciono a algunas personas famosas, pero no es nada personal, se me acomodaron en las rimas, creo que tuve un buen resultado. El video le va a gustar mucho a la gente, le doy un giro a la temática, en la canción dice que la chava no vale la pena, pero en el video el que de verdad no vale la pena soy yo. Lo grabé en Guadalajara, trabajé la música en Monterrey, mando la canción a mis amigos en Guadalajara, para que consigan modelos, locaciones y ya nada más llegue yo a lo que voy, a echarle la mira al material y grabar”.

Con el estilo que ha venido manejando desde su despunte, refiere que no esperaba ser tan bien aceptado. “Si me miraba y me quedaba pensando en que tendría muchos haters, pero afortunadamente no, me clavé en ver cuanta gente me iba a decir que no con este tema, o que estaba mal, pero encontraba un comentario malo por cada mil, a la mayoría les encantó. Y es que vivimos en una época donde ya hay más apertura, a mis fans también les gusta Paulo Londra, Bad Bunny, a mí me gusta Daddy Yankee, se me de memoria varias canciones de reggaetón, por lo que me atreví con un dance hall, sale quizá una vez al año ese flow, y la gente lo ha aceptado bien”.

Refiere que con los cambios en su manera de vivir, también cambia la inspiración. “No es lo mismo escribir cuando vives en un barrio pobre, a cuando estás en un hotel con vista a la playa, creo que hay más inspiración cuando no tienes nada, por las ganas de triunfar que tienes, sin creerte Dios o el mejor del mundo. Cuando se tienen ganas de comerse el mundo es cuando fluye la inspiración. Por otro lado, si se madura en el tema del flow, en aprender a cantar, digo, no soy Luis Miguel, pero sirve mucho entonar y meter melodías que no sea sólo rap. Es más fácil algo que sea pegajoso. He madurado y seguiré haciéndolo”.

Su tarea es crear música diferente con su sello. “Mi sencillo pasado fue un rap clásico, del ego, la competencia, más atrás hice otro para las personas que fallecieron, que ya no están con nosotros, luego ‘Lumbre’, también era un poco más dura y ahorita ‘Tengo un problema’, que viene más Dance hall”, añade: “La inspiración vino junto con mi hija que nació hace dos años y medio, ella despertó mi sentimiento de composición, pase tres años sin escribir canciones, pero con mi hija volvió la inspiración. Una carrera de las que más admiro es la de Daddy Yankee, pero no me enteré de que tenía hijos hasta que ellos tenían como 16 años, pero yo no puedo andar por ahí, siendo un desmadroso, musicalmente hablando y escondiendo que tengo una hija, por lo que prefiero que se sepa, además estoy seguro de que el 50% de mi música la voy a poder escuchar con mi hija y no va a pasar nada, de hecho, ya las escucha con su mamá en el carro, le gustan, se prende, me ve ensayar o escucha las canciones en la radio y dice ‘papá’. Trato de hacer música para todos los gustos respetando quien soy yo”.