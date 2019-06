Uber y otras plataformas digitale ofrecen un servicio intermitente

Las multas van de 25 mil 347 a 84 mil 490 pesos por prestar un servicio público sin contar con una concesión en el estado de Quintana Roo; sin embargo, desde el anuncio de Uber de que el pasado 6 de junio reiniciaría operaciones, son varios los conductores que se arriesgan a ser detenidos en los retenes de revisión establecidos para detectarlos y desde la llegada de Uber a Cancún en 2016 han pagado millonarias multas, que en promedio son de 65 mil pesos, sin embargo, un solo conductor puede tener en su haber más de dos sanciones.

Trabajan de manera intermitente

Como leyenda urbana pasa de boca en boca, que Uber y otras plataformas digitales, e incluso particulares, con su propia red de clientes, operan en Cancún bajo la nariz del Instituto de Movilidad de Quintana Roo y autoridades municipales.

En las redes sociales corre como reguero de pólvora comentarios de personas que denuncian la existencia de “ciertas plataformas que trabajan de manera intermitente”, no sólo Uber, y no operan en toda la ciudad y los que se arriesgan a contratar esos servicios, cruzan los dedos para que, a la hora que los requieran, esté “abierta” la plataforma, pero existen reclamos de que los choferes, al actuar de forma clandestina, cobran el servicio, pero el vehículo no llega o no termina los recorridos y los pasajeros son dejados en otros lugares, ante el temor de ser descubiertos.

Esta situación pone en riesgo a los ciudadanos que buscan una mejor opción de transporte, pues no existe un control de los choferes y sus unidades, ni la certeza de que brindarán el servicio con responsabilidad y calidad.

No a la concesión

La Ley de Movilidad categoriza a Uber y otras plataformas digitales como un servicio público de transporte de pasajeros, aunque los choferes y sus unidades no realicen ese trabajo de manera exclusiva, por lo que tiene que tramitar una concesión ante el gobierno del estado y limitar el número de choferes por unidad, para llevar un registro de ellos.

Sin embargo, los representantes de la trasnacional anunciaron que continuarán con su misma postura de no tramitar concesiones y explorarán la ruta jurídica para defenderse.

Se mantiene el reclutamiento

Desde febrero de este año, la trasnacional Uber anunció que, ante su inminente regreso a Cancún, se iniciaría el reclutamiento para choferes, ya para inicios del mes de junio trascendió que el número de interesados superó las 2 mil personas. Sin embargo, tal como sucedió en el 2016, no todos los interesados en conducir para la plataforma digital radican en Cancún, sino que, con tal de ser parte de la flotilla que operaría en el polo turístico más importante del país, muchos llegaron de otros estados de la República, sitios donde existe una sobreoferta del servicio y las ganancias de los conductores se ven reducidas.

Requisitos para choferes de Uber

Pese a que Uber “no está funcionando” al menos de manera continua, su sección de registro de choferes está abierta y aún se puede notar que, pese los requisitos de la Ley de Movilidad impondrá a los que quieran conducir como parte de una plataforma digital, la trasnacional mantiene sus propios criterios y sólo se requiere contar con identificación oficial (IFE o INE con CURP visible), licencia de conducir vigente, carta de no antecedentes penales (no más de 3 meses de antigüedad), sin embargo, en ninguna parte indica que se tendrá que ingresar a un censo estatal.

Millones para barreras antisargazo

Los ayuntamientos de Solidaridad y Tulum gastarán unos 98 millones de pesos para el combate del sargazo en la instalación de barreras de contención y la limpieza de los arenales.

El gobierno de Solidaridad confirmó una inversión de 78 millones de pesos para las labores de retención y recolección del alga y otras acciones complementarias, mientras que el ayuntamiento de Tulum, en una primera fase, destinó 20 millones.

En Solidaridad, 39.8 millones serán para la instalación de una nueva barrera, informó Felipe Cohuo Dzul, director de Finanzas del ayuntamiento. Explicó que la distancia que tendrá esa barrera será de mil 200 metros lineales, que abarcan el muelle fiscal y de avenida Constituyentes en Playa del Carmen.

Otros 38.2 millones de pesos serán utilizados para otros programas, algunos de ellos complementarios a este problema, como los monitoreos de agua en la misma zona donde se colocarán las vallas.

¿Habrá o no electricidad?

Como balde de agua fría cayó en Quintana Roo la noticia de que el Centro Nacional de Control de Energía declaró en Estado Operativo de Emergencia a la Península de Yucatán; es decir, que la demanda de electricidad supera a la capacidad de generación.

Primero, el organismo explicó que en los siguientes meses -sin especificar cuántos-, por cierto los más calurosos del año, no habrá disponibilidad de gas natural en la península, lo que derivará en que, tres de las centrales de ciclo combinado de la región trabajen al 75 por ciento de su capacidad total instalada, de mil 252 megawatts hora, por lo que pueden existir apagones o una distribución racionada a ciertas horas.

Empero, tal parece que a los responsables en el Cenace, de dar a conocer que no hay gas para generar electricidad, les jalaron las orejas, pues se desdijeron de lo dicho y aseguraron que no quisieron decir lo que dijeron y que se les chispoteó…o algo así de enredado.

Un día después, el Centro Nacional de Control de Energía aseguró que se ha tomado nota de las previsiones necesarias para que los cortes de energía no ocurran.

Respecto a la falta de gas natural, señalando que ha sido facilitado a la red de gasoductos que se hacen todos los esfuerzos posibles para incrementar la existencia de este producto, sobre todo a partir de gasoducto Mayakán, que abastecería a Mérida, Campeche y Valladolid.

Para el caso de Mérida, también se indica que se han subsanado las limitaciones de la descarga de datos y también se encuentra en el proceso de instrucción de un tramo de oleoducto con el que se puede bombear y descargar en barco en Campeche las 24 horas del día.

Ante esto, el Cenace afirma que no existe la emergencia como tal y que la cantidad de energía que se requiere en la Península de Yucatán está garantizada.

La falta de gas no es de ahora, pues en lo que va del año, se han dado tres mega- apagones en la Península de Yucatán, antecedentes que no permiten creer en que no se repetirá.