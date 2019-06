Fred Roldán celebra 54 años de trabajo ininterrumpido con cinco obras en escena

“Y llegaron las brujas”, “Pinocho”, “Alicia en el país de las maravillas”, El marqués de Sade” y “Arcángeles”, son las puestas en escena que actualmente presenta en el Centro Cultural Roldán Sandoval

Arturo Arellano

Fred Roldán es llamado el “Señor Teatro”, por acumular una trayectoria de 54 años en esta profesión, actualmente también conocido como el “Pinocho de México”, por realizar al personaje por más de 33 años, celebra a la vida y celebra al teatro con cinco puestas en escena vigentes y activas presentándose en un espacio que el mismo creo el Centro Cultural Roldán Sandoval, al que ha dedicado su vida.

“En 54 años he preferido trabajar en lugar de quejarme, sé que el teatro siempre ha estado en crisis, pero yo siempre pongo una sonrisa”. Fred Roldán

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el ícono del teatro independiente nos platica. “Estoy vivo, estoy con mucha fuerza, tengo cinco producciones, feliz de la vida. En 54 años he preferido trabajar en lugar de quejarme, sé que el teatro siempre ha estado en crisis, pero yo siempre pongo una sonrisa. Cumplo sesenta años en septiembre y he hecho de todo, teatro infantil, teatro para adultos, tengo mi teatro desde hace 22 años, llevo 38 siendo elPinocho de México, 27 años con el musical ‘Y llegaron las brujas’, no había existido este fenómeno teatral en el país, donde alguien se pusiera a hacer teatro y sus temporadas fueran tan largas. Me siento bendecido y orgulloso por ello, también tengo ‘El marqués de Sade’ y ‘Alicia en el país de las maravillas’, además de ‘Arcángeles’, estoy a tope de trabajo”.

A los 6 años comenzó a trabajar en Tamaulipas

Reconoce que “Me ha pasado de todo desde que empecé a los seis años de edad en Tamaulipas, más tarde migré a la Ciudad de México donde hice mi carrera de teatro, en el Instituto Andrés Soler y de pronto me vi haciendo mis propias producciones y eso es porque nunca me han llamado para contratarme, siempre me he abierto las puertas solo. Por ello, no podría elegir como favorita alguna de mis obras, porque todas me han dado particulares bendiciones, hasta la más nueva que es ‘El marqués de Sade’ con la que llevo apenas un año”. Se declara “Un innovador, me gusta hacer cosas diferentes, no me gusta el pan con lo mismo”.

Sobre las temporadas tan largas y el dar vida a un mismo personaje por tantos años dice “son fenómenos teatrales, no conozco a alguien más que lleve tanto tiempo haciendo esto, más que en Nueva York o en Londres. Hay que ser muy terco y poner sonrisas en los fracasos, las pausas, las piedras, este no es mi trabajo, yo hago lo que amo y cuando estás enamorado de lo que haces, eres fiel a ese matrimonio”. Como artista independiente asegura. “Los tiempos de Dios son perfectos, la cosa es hacer lo que haces con amor, pasión, y estar donde te sientas feliz, sino eres feliz, busca dónde está tu felicidad y así alcanzarás el éxito”.

“Hay gente que lleva conmigo trabajando hasta cuarenta años, pocas veces hago audiciones”

Dada la longevidad de sus producciones destaca “hay gente que lleva conmigo trabajando hasta cuarenta años, pocas veces hago audiciones, cuando de pronto los actores que tengo ya no pueden o algo. Sé que hay mucha gente buscando oportunidades y me gusta dárselas cuando hago audiciones, incluso hay obras que tengo bajo la manga, pero no las he podido estrenar, porque la gente sigue gustando de lo que tengo en cartelera”. De modo que dice solo se haría un espacio para otros proyectos “si lo que me ofrecieran me cautiva, me emociona. Pero nunca me han ofrecido nada, por eso mi carrera es mágica, porque hago el teatro que me gusta, Fred Roldán hizo a Fred Roldán, hago teatro de todo tipo y no compito con nadie, no le temo a la crítica y siempre estoy con precios accesibles”.

Celebra en tanto que “las nuevas generaciones en el teatro están muy bien preparadas, hay gente muy joven que canta, baila y actúa, sólo necesitan una oportunidad para demostrar su talento. Lo triste es ver que de pronto las grandes producciones prefieren poner en sus elencos a gente que no es de teatro sólo para vender boletos. No obstante, al público no se le puede engañar, se nota cuando alguien no es actor, vivimos en una época muy abierta, pero ojalá se respete el trabajo de los que se preparan”.

“Estoy preparando una gira con mis obras en diferentes teatros de la República Mexicana”

Para celebrar, el histrión se limitará a continuar ofreciendo funciones de sus cinco puestas en escena, aunque dice “estoy preparando una gira con mis obras en diferentes teatros de la República Mexicana, queremos que sea algo que valga la pena para salir de nuestra casa el Centro Cultural Roldán Sandoval. Sería llegar con todas las obras a diferentes teatros, ‘a donde quiera que me quieran voy’, como dice la canción de Lila Deneken”. Por otra parte, descartó la posibilidad de reabrir su escuela de teatro. “He visto crecer a muchas generaciones y ya tuve la experiencia de tener una escuela, pero fue demasiado, en la vida tienes que enfocarte, tengo mucha energía, pero prefiero dedicarme a mis obras. Lo que sí hago es mi curso de verano, todos los años”.

Debido a que sus hijos se han dedicado al teatro y la producción, Fred Roldán se dice satisfecho con su legado: “El panorama pinta bien, hemos creado una dinastía, soy un hombre feliz, he sembrado mucho, a lo mejor no he cosechado todavía, pero Dios dirá cuando es mi tiempo. Mientras tanto he viajado por todo México, he hecho mil cosas en el teatro y sólo quiero seguir adelante”, concluyó.

