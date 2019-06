“Qué bueno”, Noa Sainz lanza tremendo sencillo

Con música, la cantante realiza un ejercicio de autoafirmación para alcanzar la gozosa libertad

Arturo Arellano

“Qué bueno”, el nuevo single de Noa Sainz, untrackcon esencia lo-fi, generado con instrumentos análogos que construyen una atmósfera con mucha propuesta para la música que se encuentra hoy en día en el mercado; todo con la vibra fresca y auténtica que ha caracterizado el trabajo de Noa Sainz. En lo que se refiere al video, la cantante explica que presenta una línea anecdótica en la que la protagonista hace un ejercicio de autoafirmación, que la lleva por una travesía, que va desde el miedo a salir de un sofocante apego, a transitar por la difícil decisión de soltarse, hasta llegar a la gozosa liberación.

Para ahondar en cada detalle de este sencillo y su carrera, Noa concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN.“La canción la compuse junto al colombiano Juan Pablo Vega, quien también estuvo a cargo de la producción. El track fue mezclado por Noa y Wet Baes. Es una canción cn un sonido lo fi análogo, con arreglos muy particulares, procodelicos, pero también chill, me gustó mucho. Habla sobre tomarse los cambios y las ausencias de manera serena, aprender a pedir perdón, amarse a uno mismo, sentarse a observar antes de actuar”. Del video de la misma describe “corrió a cargo de Neuderts, casa productora de Hermosillo, Sonora., que se ha dado a conocer dentro de la industria independiente gracias a su estética única”

“Esta canción es un sencillo suelto, estamos planeando sacar un compliado de tolas para este año, un EP, porque el disco de larga duración aun llevará tiempo, no quiero hacerlo de golpe, no tenemos prisa. Definitivamente, creo que si tienes una voz es para causar un impacto, es importante hablar de cosas que te hagan crecer como personas me interesa que la gente se emocione, ya sea estar felices o tristes, pero aceptar las emociones, la vulnerabilidad, por ello trato de que las letras te generen algo emocionalmente o a nivel de conciencia, no en un tenor de regaño, sino de abrir el pensamiento y no es premeditado, simplemente escribo de lo que me ha hecho cambiar o sensibilizarme, espero estar lográndolo”.

Dado que las mujeres están encabezando las listas de popularidad refiere que “me encanta porque está habiendo un cambio, empezamos a trabajar en laigualdad, es algo que tenía que suceder, me enorgullece. Me parece que hombres y mujeres debemos estar en el mismo nivel de derechos” para sumar esfuerzos por el poder femenino, adelanta “me voy de gira con Fer Casillas, que está muy en el estilo de música que hago, nos vamos juntas de gira nacional y para ello estamos planeando grabar una cancion también juntas, que nos permitirá promover la gira”.

De sus showsen solitario dice “siempre voy con la banda completa, bailarinas, me gusta dejar ver las influencias de mujeres que admiro y por quienes me dedico a la música, generalmente escucho a mujeres porque me parece que la voz femenina es ideal para el tipo de música que canto. Quiero verme reflejada en esas mujeres exitosas”. Finalmente, destaca que también se ha dado a la tarea de ayudar a otras “he estado acechando a morritas que cantan, que quieran hacer un proyecto, en esa tarea he descubierto a bastantes niñas como Kat Salas, Samatha Marrón, otra chica que me entrevistó para Rolling Stone, que canta increíble, quiero apoyarlas porque quiero que seamos más, estoy harta de que solo volteen a ver a dos o tres personas y no se salga de ahí, habiendo tanto talento. El hecho de que haya más exponentes no permitirá que se estanque este movimiento”. Agradecida con sus fans por reproducir sus canciones y pagar un boleto para verla, les invita a seguirle la pista en sus redes sociales para conocer las fechas de sus presentaciones en vivo.