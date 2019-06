¿De qué sirven las mañaneras?

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

En teoría son un espacio para que los periodistas que cubren la fuente presidencial, tengan contacto directo con el Presidente de la República y a diferencia de las administraciones anteriores, exista un espacio permanente de comunicación y cuestionamientos.

En efecto, ningún presidente había estado en nuestro país tan expuesto a los periodistas.

El espacio denominado “la mañanera”, también ha visto momentos ríspidos, como la visita de Jorge Ramos y Ricardo Rocha, así como felicitaciones fuera de lugar como la de Nino Canún. En fin, un espacio peculiar.

Ahora bien, hay un hecho que contradice la propia naturaleza de estas conferencias de prensa y es, que el presidente López Obrador contesta a las preguntas que él desea y las que no, sencillamente contesta otra cosa, se desliza por otros temas y recurre a la retórica anticorrupción de la Cuarta Transformación o al estado en que encontró el país producto del neoliberalismo de los últimos años.

Es cierto, el periodista tiene derecho a preguntar y el entrevistado tiene derecho a responder o no, pero sería más honesto decir con claridad que no desea responder tal o cuál pregunta, que contestar con infinitas retóricas que nada tienen que ver con el cuestionamiento.

El presidente responde lo que él quiere, aún cuando no tenga que ver con la pregunta que el periodista le haya formulado, eso invalida el espíritu de las conferencias de prensa diarias y nos hace llegar a la pregunta que encabeza esta columna, ¿de qué sirven las mañaneras?, si el presidente va a evadir preguntas claras.

Todo a toca puertas

Mientras tanto, el secretario de turismo, Miguel Torruco, sigue creyendo que con su operación toca puertas, el turismo seguirá creciendo en México.

Esta es una de las dependencias que ha confundido la austeridad con la lastimosidad, en el sentido de no gastar un solo centavo en promover a México ni dentro ni fuera del país.

Y no me refiero sólo a pautas publicitarias, me refiero a trabajo de promoción integral que no existe porque se considera un gasto inútil para la Cuarta Transformación.

Los viajeros internacionales no llegarán a México por la 4T o por las políticas de austeridad.

