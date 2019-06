Empezó el “baile” en el PRI, con tres parejas

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

A final de cuentas, serán tres las parejas en el “baile” para elegir a quienes serán dirigentes nacionales del PRI durante los próximos cuatro años.

Aunque se avizoran enfrentamientos entre las fórmulas seleccionadas, el mayor riesgo está en las elecciones mismas, pues se realizarán sobre bases falsas, principalmente un padrón de militantes que no es confiable para nadie y que fácilmente se puede adulterar todavía más.

El padrón del tricolor tiene registrados a más de seis millones de militantes, pero esa cifra no la creen ni los propios priístas, que nuevamente tuvieron que dejar inconcluso un proceso de depuración porque se descubrieron simulaciones.

Esas aparentes irregularidades en el registro de militantes fue una de las principales razones por las cuales falló el acuerdo para que el Instituto Nacional Electoral (INE) se hiciera cargo de las elecciones internas. Otro gran obstáculo fue el económico, pues el costo estimado por los expertos del INE era superior a los 300 millones de pesos, una cifra inalcanzable para las debilitadas finanzas del otrora poderoso instituto político.

De hecho, los engaños empezaron desde el registro de los aspirantes a encabezar al tricolor. Oficialmente, la fórmula encabezada por el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, fue descalificada porque no presentó la documentación que acredite el respaldo de los sectores del partido, así como de las directivas estatales, pero en el curso del proceso para acreditar sus aspiraciones, el propio URO desató las primeras denuncias acerca de un posible fraude, al advertir – luego de la renuncia del ex rector José Narro Robles – que el partido “no aguantará un fraude interno”. En respuesta, sus críticos recordaron su mala fama de “operador electoral”.

A final de cuentas, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI acreditó el derecho a participar en la contienda de las fórmulas encabezadas por Ivonne Ortega, Lorena Piñón y Alejandro Moreno Cárdenas, quien arranca como el gran favorito, pero también sobre el que pesan más acusaciones, sobre todo por su supuesta cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los candidatos acreditados pueden iniciar de inmediato sus campañas hoy miércoles, que deberán concluir el venidero 9 de agosto. Junto con su acreditación, las fórmulas de candidatos oficialmente registradas recibieron un paquete de discos digitales con el padrón de poco más de los supuestos 6 millones 644 mil militantes afiliados.

El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, Héctor Gutiérrez de la Garza, aseguró que dicho listado fue previamente compulsado y depurado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El presidente de la Comisión de Procesos Internos, José Rubén Escajeda, garantizó una elección con imparcialidad, equidad y transparencia, pero advirtió que es compromiso de las fórmulas aportar lo que está de su parte, para “respetarnos y generar un ambiente unido para que en las elecciones históricas del próximo 11 de agosto, el proceso llegue a buen puerto”, a fin de relanzar y vigorizar al PRI.

Al recibir su registro, Ortega Pacheco expresó que tenía “sentimientos encontrados…”porque hay compañeros militantes que presentaron su interés y que por los candados que se tienen no lograron esta constancia”.

Por ello ofreció pugnar por un PRI de puertas abiertas, que le dé oportunidad a todos, donde no haya candados, donde la militancia tenga la libertad de expresarse y competir; “ese es por el PRI que vamos a trabajar”.

La fórmula de Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, negó que el PRI se encuentre “en terapia intensiva”, sino en un proceso de análisis interno.

Moreno Cárdenas negó ser el candidato oficial de la cúpula del partido y ser el “palomeado” por Morena, por lo cual reiteró “que se agarren los partidos políticos porque vamos a regresar y el PRI les va a ganar. Morena es un ave de paso”, insistió.

Lorena Piñón Rivera, que lleva de comopañero a Daniel Santos Flores, aseguró que, contrario a los señalamientos de integrantes de su propio partido, tiene pruebas para garantizar su larga trayectoria como militante del PRI.

La Cosecha

A pesar de las seguridades del presidente López Obrador de que el problema del sargazo no es grave, en Quintana Roo se mantienen los esfuerzos por contener ese fenómeno y evitar daños a la principal fuente económica de ese estado.

Tras concluir una reunión de trabajo para coordinar los trabajos para contener el avance del sargazo en el Caribe mexicano, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués y presidentes municipales ofrecieron una conferencia de prensa conjunta, en la que destacaron haber acordado dar prioridad a las costas de los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Solidaridad, Benito Juárez y Puerto Morelos.

Los otros municipios se irán incorporando paulatinamente, pues las acciones de combate al sargazo serán permanentes, de corto, mediano y largo plazos.

Carlos Joaquín reiteró que la presencia de sargazo en Quintana Roo no ha provocado disminución en la ocupación hotelera, pero sí se han registrado algunas afectaciones en servicios de playa y en actividades náuticas, aunque no todos los días ni en todas las playas.

“Estamos unidos, es un reto para el país y un fenómeno que estamos afrontando juntos”, declaró el secretario Ojeda Durán, quien dio detalles del plan operativo presentado ante el presidente López Obrador.

Luego de una advertencia procedente de los Estados Unidos en el sentido se que tres integrantes de la organización Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) se internaron en territorio nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, descartó tal posibilidad.

Interrogado al participar en la reunión del Informe al Trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que se trata de una circular de organismos de seguridad de Estados Unidos, en donde es frecuente recibir ese tipo de alertas.

Añadió que, de cualquier manera, en caso de que intentaran pasar por México, serían detenidos, pues recordó que México tiene acuerdos internacionales que le comprometen a promover y atender ese tipo de apoyos.

“Recuerden que una de las características del crimen que hoy tenemos en el país es precisamente de carácter internacional, y eso nos obliga a realizar esfuerzos de cooperación con otras naciones para combatirlo, y ese es el caso de esta alerta”, subrayó Durazo Montaño.

Fuentes internacionales revelaron que el lunes pasado, tres integrantes de ISIS habrían sido arrestados en Managua, Nicaragua, y serían enviados a Costa Rica.

De los Estados Unidos también llegaron informes en el sentido de que el gobierno mexicano ha comprometido en la vigilancia de las fronteras muchos más elementos de la Guardia Nacional de los que se ha admitido oficialmente.

En medios mexicanos se ha informado que son seis mil los miembros de la GN destacados en las zonas fronterizas, pero el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, resaltó la colaboración de México y dijo que la cifra de elementos de las fuerzas armadas mexicanas llega a 15 mil soldados.

Pence, quien durante las negociaciones con México hizo explícita la exigencia de su presidente, Donald Trump, de que nuestro país contuviera a los migrantes centroamericanos, pues de otra manera se aplicarían aranceles a las exportaciones mexicanas.

Pence destacó la colaboración de México al criticar la actitud opositora en materia migratoria de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.

En el Congreso de los Estados Unidos se estudiaba la posibilidad de autorizar una partida especial de cuatro mil 500 millones de dólares para ayuda humanitaria destinada a la región suroccidente de la frontera con México, donde más se resienten las medidas migratorias restrictivas de la administración Trump.

El temor de los legisladores demócratas radica en que la Casa Blanca use esos fondos, en vez de ayudar, para sostener sus “agresivas tácticas, incluyendo deportaciones, que ha prometido que empezarán en dos semanas más”, según reportó The New York Times.

riverapaz@infinitummail.com