¡No pasarán a EU!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Migrantes se quedarán en México

Son víctimas de criminales locales

El mundo prefiere sabiamente la felicidad a la sabiduría

Will Durant 1885-1981, escritor y ensayista estadounidense

Hambre, humillación, golpes, vejaciones, violaciones, asesinatos y la cara más vil del ser humano, es lo que encuentran los miles de migrantes que llegan al país procedentes de Centro y Sudamérica. Algunos cientos llegan de naciones africanas, de Oriente o Medio Oriente. Otros, afortunadamente una minoría, provienen de naciones amigas como Colombia, donde reclutan a mexicanos que los adiestran en el robo y asalto armado, contra los nacidos en este país.

Ese desorden, que podría acabarse con las decisiones adoptadas por el gobierno mexicano, tras las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar el avance de los migrantes rumbo a su frontera. El freno viene desde los límites del Suchiate en Chiapas.

Por el momento, el Ejército, a través de la Guardia Nacional, así como las policías son los nuevos “agentes de migración”. Esto, manda una señal a Estados Unidos, que será temporal la contención de la migración por el sur del país.

Pero los dramas van a fondo. Hace unos días platiqué con un grupo de migrantes en la zona de Naucalpan donde viven bajo puentes o en jardines, al mismo tiempo que aducen a las avenidas a pedir limosna. Otros son secuestrados, extorsionados, violados, prostituidos, reclutados por criminales organizados, y hasta asesinados.

Esos miles de seres humanos no reciben protección de las autoridades mexicanas. Eso es un mito. Algunos, una minoría que no llega al 5% es la que tiene un sitio donde llegar y donde comer. El resto está desperdigado en el territorio nacional, víctima de voraces delincuentes o de las autoridades locales, que los extorsionan.

Sin embargo, por el momento, el letrero que encuentran es ¡no pasarán!, claro a Estados Unidos, pero las autoridades mexicanas no alertan sobre los riesgos que tienen en el país. Para ello, utilizan 26 mil elementos de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

De eso que nos quejamos en Estados Unidos, principalmente en Arizona y otros estados fronterizos, es lo que ahora hace México. Va en contra de la política de la 4T, pero en realidad es mejor para el país y el mismo gobierno. Si dejamos pasar a cientos de miles de personas, la seguridad nacional está en riesgo y la paz social también. Ni modo, que sus países de origen sean los que resuelvan sus problemas como buscamos hacerlos los mexicanos.

PODEROSOS CABALLEROS: Lo que debe quedar claro es que el sargazo sí es un problema grave para quienes viven y visitan la Riviera Maya. Al mismo tiempo, esta plaga, derivada del cambio climático, no tiene como objetivo el dañar al gobierno del presidente López Obrador, sino lo que se exigen son decisiones contundentes. En pocas palabras, no tiene la culpa de esta alga que llegue desde Brasil, pase por el Caribe y llegue a México, a decisiones del gobierno lopezobradorista, sino a que las corrientes marinas las llevan a la Península de Yucatán. Es como un huracán. No es culpa de un gobierno; la previsión y las decisiones posteriores, sí. Lo fundamental es dar soluciones oportunas. Esto lo debe tomar el gobierno con mucha seriedad. Bajó el turismo en la región y el hedor es insoportable, además de las infecciones que pueden provocar entre los lugareños. También mexicanos. Sabemos que se entregaron mil millones de pesos a la Semar, que encabeza el almirante Rafael Ojeda, para atacar la plaga, y están trabajando. Eso es todo. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, explicó que el recale de sargazo en las costas de México es una prioridad nacional permanente, que se atiende por vez primera desde los tres ámbitos de gobierno con el respaldo de una comisión intersecretarial, que le ha dado seguimiento y tiene ya resultados. Se formó una comisión intersecretarial, que se reúne cada jueves en Palacio Nacional, y tiene como encargado para solucionar el problema del sargazo a Ojeda. Según Torruco Marqués, buscan institucionalizar un plan integral, que trascienda el sexenio. *** Waldorf Astoria Hotels & Resorts, la marca de hoteles de lujo de Hilton, debutará en México al hacerse cargo del funcionamiento del hotel The Resort at Pedregal, que reabrirá sus puertas como Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal. Juan Corvinos, vicepresidente de desarrollo para América Latina y el Caribe de Hilton, tiene en la mira, por su potencial, a Los Cabos, Baja California Sur.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La Secretaría del Trabajo, encabezada por Luisa María Alcalde, reconoció a la empresa Cal Química Mexicana de San Luis Potosí, propiedad de Grupo Calindra de Enrique Fierro, con el nivel más alto del programa Empresa Segura. En San Luis Potosí, entidad gobernada por Juan Manuel Carreras, mantiene niveles de seguridad y salud laborales.

