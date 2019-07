Como Reina de la Marcha del Orgullo LGBT+, Geraldine Bazán da mensaje de inclusión

“En estos tiempos hay que hablarles a los niños las cosas como son, con respeto, y también en las escuelas, en cuanto a la sexualidad, o las drogas, debe haber información para los pequeños, el respeto al ser humano, es simplemente decisión de cada uno, y está en nosotros en hacer un mundo mejor”

Asael Grande

Como cada año, se realizó en la Ciudad de México, la Marcha del Orgullo Gay y de la comunidad LGBTTTIQA + (Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti, Intersexual, Queer, Asexual y más), para conmemorar el día del orgullo de este grupo social.

Se trató de la edición número 41 de la marcha también conocida como Gay Prideen nuestro país y contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, marcas e instituciones enfocadas a la defensa de los derechos para la diversidad sexual y de género.

La celebración está marcada en el calendario el 28 de junio, en recuerdo de los disturbios de Stonewall en Nueva York, ocurridos en el año de 1969, que se reconoce como el punto de partida del movimiento a favor de los derechos LGBT+ en la época moderna y, especialmente, contra la discriminación de Estado. Este 2019 se cumplen 50 años de estos hechos y la celebración de la marcha en nuestro país tomó lugar partiendo del Ángel de la Independencia para recorrer el Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez y Madero. El trayecto concluyó al llegar al Zócalo de la CDMX.

Como Reina de la Marcha del Orgullo Gayy de la comunidad LGBTTTIQA en México, se eligió a la actriz Geraldine Bazán, quien comentó en conferencia de prensa: “este día es muy especial, me siento contenta, honrada, se cumplen 41 años de lo que sabemos que sucedió, 50 años de la primera vez en la que la comunidad exigió sus derechos, ahora estamos aquí para el dar un mensaje de inclusión, de respeto, de amor, que tengamos un México de inclusión, es un día de alegría, de amor, en estos tiempos hay que hablarles a los niños las cosas como son, con respeto, y también en las escuelas, en cuanto a la sexualidad, o las drogas, debe haber información para los niños, tengan la edad que tengan, el respeto al ser humano, es simplemente decisión de cada uno, y está en nosotros en hacer un mundo mejor, en el que las familias hagan un mundo incluyente, el mundo será más respetuoso cuando nos amemos los unos a los otros; siempre he estado en contacto con la comunidad, son gente trabajadora, que tiene sueños, que lucha todos los días por cumplirlos, y me han visto como una aliada, como una hermana, y acepté ser la reina con mucho cariño”.

La marcha contó con la participación de Adrián Di Monte, María León, Esteman, Javier Mena, Jennifer Rojo, Naomi Ruiz, La Prohibida, La más draga, Pambo, Aristemo, el Coro Gay de la CDMX, Galilea Montijo, Manolo Caro, Andrea Escalona, Pepe y Teo, Escándala, entre otros.

Finalmente y tras el largo recorrido, la vista musical corrió cargo de María León, Javier Mena, La Prohibida, Zemmoa, Jessy Bulbo, Macandy y La Bruja de Texcoco.