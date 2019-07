Eliminar la corrupción, objetivo del PND

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, afirmó el fin de semana que en la lucha permanente contra la corrupción, acorde con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, “uno de los ejes principales de la Cámara de Diputados es promover y fortalecer la rendición de cuentas”.

En tanto que el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, anunció que se tienen programadas mil 572 auditorías sobre la Cuenta Pública del año pasado.

Así lo señaló el funcionario al presentar a la Comisión de Vigilancia de la ASF 268 informes individuales correspondientes a una primera entrega del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.

Indicó que los informes dieron lugar a 392 pliegos de observaciones, 629 recomendaciones, 13 solicitudes de aclaración, 28 promociones del ejercicio de comprobación con el Servicio de Administración Tributaria, y 435 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Y destacó dos acciones concretas: eliminar paraísos fiscales internos, como ocurre en materia de impuestos de tenencia vehicular estatales que hay en más de la mitad de las entidades federativas, y otro: avanzar contra empresas fantasma y remediar afectaciones fiscales, que causan con sus facturas simuladas, e impedir que sigan usándose para medios irregulares.

Explicó que el proceso fiscalizador no concluye con la emisión de los informes, sino da paso a un proceso especializado, como la revisión de la documentación comprobatoria que presentan los entes auditados, con el propósito de solventar observaciones de las que sean objeto.

Colmenares Páramo dijo que la razón de la fiscalización es ser un vehículo para la rendición de cuentas y con la debida sanción, en su caso. El reto es desterrar prácticas de corrupción y espacios de opacidad.

Además de que eliminar este flagelo es uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para que impacte en la inversión en infraestructura y genere desarrollo regional, porque “buena parte del gasto público se va por el caño de la corrupción y el despilfarro”.

Apuntó también que “este gobierno decidió no aumentar los impuestos para revisar de manera profunda cómo se ejerce el gasto público; si no se erradica la corrupción, no habrá crecimiento, ni uso eficaz de los recursos públicos y no habrá fondos que alcancen”.

A su vez, Marco Antonio Andrade Zavala, diputado de Morena y secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF, afirmó que con este ejercicio se hace patente el compromiso de la ASF para impulsar un trabajo profesional, objetivo e institucional, que contribuya al fortalecimiento de la fiscalización. Aseguró que “el seguimiento de la fiscalización contribuye a la prevención y combate de la corrupción e impunidad…”

Inés Parra Juárez, también diputada por Morena, consideró necesario saber cuántas denuncias penales contra funcionarios públicos corruptos fueron producto del ejercicio de auditorías del 2018, y cuántos funcionarios culpables están en la cárcel.

Por el PAN, la legisladora Josefina Salazar Báez, mencionó que Transparencia Internacional, el IMCO, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional coinciden en que la corrupción equivale a poco más de 200 mil millones de pesos, el 10% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, “esta Legislatura y las próximas, tienen un gran reto por delante: legislar de manera responsable y con conocimiento de causa”.

Del PRD, el diputado Raymundo García Gutiérrez dijo que la transparencia es responsabilidad compartida; por ello, mi fracción parlamentaria ofrece sumarse a los esfuerzos para tener una auditoría fortalecida y garantizar buenas prácticas en materia de fiscalización, porque sólo así se pondrá punto final a casos de corrupción que hay en todos los niveles.

Un millón de abortos clandestinos

Una verdadera preocupación generó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga, al asegurar que un estudio del Instituto Guttmacher cita que en México cada año se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos.

Ello, agregó, afecta principalmente a mujeres de bajos recursos, especialmente a causa de la ausencia de una buena educación sexual.

