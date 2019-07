Guardia Nacional ya está en 132 de 150 regiones iniciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que el despliegue de la Guardia Nacional (GN) avanza sin contratiempos y que sus elementos ya están en 132 de las 150 regiones creadas de manera inicial.

“Están llegando ya casi todos a su destino, falta que lleguen los que van a Baja California” y regiones del norte del país, pero “de 150 regiones, ya sólo faltan 18 por cubrir, van en caravana hacia el norte”, detalló el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador admitió que algunos integrantes de la GN decidieron salirse ayer durante las protestas de la Policía Federal, “pero ya no van a regresar” debido a esos actos de indisciplina.“Porque además hay más solicitudes de ingreso”, destacó, al aclarar que los que renunciaron a la GN volverán a la PF. “Los que no quieran voluntariamente ingresar a la Guardia Nacional no van a ser despedidos”, expresó.

El domingo pasado en el Campo Marte, López Obrador dio el banderazo de inicio al despliegue de la Guardia Nacional en 150 regiones del país. Se prevé que en los próximos meses aumentará el número a 266 regiones.

AMLO, sin información sobre redadas contra migrantes en EU

El presidente López Obrador aseguró que no tiene información de que su homólogo Donald Trump haya ordenado que comenzaran después del 4 de julio las redadas contra migrantes indocumentados y aseguró que hay muy buena relación.

“Yo no tengo esa información. Al contrario, hay muy buena colaboración en todo el plan migratorio y no tengo esta información de que van a haber deportaciones masivas”, dijo.

Hace dos días, Donald Trump dijo que “después del 4 de julio, mucha gente va a tener que salir” y explicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) “los van a detener y llevar de vuelta” a sus países.

“Tenemos un gran sistema para eso y ha sido muy efectivo y será muy efectivo. Entonces, la gente que viene puede que esté aquí por un tiempo corto, pero van a irse; van a regresar a sus países. Se van a casa”, dijo el presidente estadunidense.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que los cinco encargados del plan migratorio informarán mañana sobre los avances en el cumplimiento de compromisos con Estados Unidos, pero no estará presente el canciller Marcelo Ebrard.

“De todas maneras, mañana viernes se va a informar sobre el tema migratorio, en eso quedamos. Puede ser que no esté, mejor dicho, no va a estar Marcelo, porque sí fue a Japón, a China y ahora está en Perú. Me está representando; él es el secretario de Relaciones Exteriores, en una reunión también de presidentes de nuestra América.

“Viene Francisco Garduño, viene Horacio Duarte, viene Javier May, vienen los subsecretarios de Relaciones y les van a informar sobre cómo va el plan”, aseguró.