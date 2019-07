Pide Felipe Calderón a Durazo pruebas de dichos

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, negó “categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace” de que ha organizado o está atrás de las protestas de los policías federales.

“En particular, al presidente (Andrés Manuel López Obrador), pero específicamente al secretario (de Seguridad, Alfonso Durazo), le exijo que si tiene pruebas las presente y actúe en consecuencia, y si no las tiene retire de inmediato esas calumnias”, dijo mediante un video que colocó en su cuenta en Instagram. El ex mandatario federal pidió al Presidente dejar de descalificar a quienes no piensan como él, ya que “todos somos mexicanos y yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México”.

En el video también exigió al Presidente y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana escuchar a los policías, y “dejen de escucharse ustedes mismos nada más”.

Planteó que expliquen a los policías cuál es el plan de seguridad que tiene el gobierno federal y qué esperan que hagan dentro de él los elementos federales; además, desmintió y consideró injusto que se diga que todos los elementos de esa corporación son corruptos y “que todos están echados a perder”.

Reconoció que debe haber algunos policías corruptos y es probable que en el sexenio pasado se haya “exacerbado ese problema”, por lo que pidió a las autoridades solucionar eso mediante la revisión y renovación de ese cuerpo de seguridad con elementos confiables, así como reconstruir el sistema de control de confianza.

Calderón Hinojosa dijo tener admiración, respeto y un sentimiento de gratitud por los policías federales, así como por los marinos y soldados mexicanos, y precisó que apoyó su trabajo por el alto grado de lealtad y patriotismo hacia México, y porque arriesgaban su vida e integridad.

Sobre el policía que lo mencionó en la protesta cómo alguien que pudiera representarlos y ayudarles, externó su agradecimiento a ese elemento pero Calderón aclaró que ese “no es su papel”, pues “mi nombre más que ayudarles les perjudicaría”, ante lo que confío que se resolverá el conflicto lo más pronto posible.