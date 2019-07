Yeidckol Polevnsky, su cabeza peligra

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Muy mal con diputados, Ana Gabriela

Cadena perpetua a los que reincidan en delitos dolosos: Tabe

El fin de semana pasado, la flamante dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, se la pasó justificándose de los resultados de su gestión al frente de ese instituto político, donde no está de más señalar que se ha hecho tal número de enemigos, que siente que su cabeza peligra y por eso, cuantas veces puede, asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene absolutamente ninguna queja de su labor, lo cual resulta falso.

Por sus “benditas redes”, la aún dirigente morenista, se dedicó a exaltar la obra ni más ni menos que de Frida Kahlo, que “hizo de su vida una obra de arte”; defender la construcción de la refinería de Dos Bocas, -que causará un ecocidio de magnitudes insospechadas-, así como a publicitar el periódico impreso “Regeneración”, que es el órgano oficial del partido lópezobradorista, pero de los muchos problemas que trae encima la ex presidenta de Canacintra, no dijo “ni pío”.

Lo cierto es que en la pasada reunión del Consejo Nacional morenista, quedaron al descubierto los terribles conflictos y pleitos que se traen los correligionarios del partido del presidente que se “dan hasta con la cubeta”, a lo que mucho ha contribuido Polevnsky, por ejemplo, en uno de sus enfrentamientos más conocidos, con el coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal.

Efectivamente y como dicen estos militantes, en Morena no hay “tribus”. No, claro que no, ese término pertenece al pasado y a otro partido como lo es el casi extinto PRD.

En el partido Morena, hay grupos que se están disputando no solo la dirigencia del partido, sino que esa guerra se traspasa a la sucesión del 2024, de manera sumamente temprana, pero con eso de que la popularidad del presidente López Obrador, ha bajado de manera vertiginosa en un lapso muy breve, pues lo lógico es que la carrera por la sucesión, también se haya desatado sin el menor orden y contemplación.

Bueno, hasta uno de los integrantes de la conocida Comisión de Notables, Pedro Miguel Arce, que se supone que ayudará en la guerra, (¡perdón!), proceso de relevo de la dirigencia del partido del presidente, reconoce que este partido no ha podido con el arrasador triunfo que tuvo en las elecciones de julio del año pasado, esto es, no lo ha sabido digerir y la prueba de fuego de lo anterior tendrá lugar en las elecciones del 2021, pero antes, en el relevo de la dirigencia, habrá una “cena de negros”, no obstante, al parecer, todo estaría decidido ni más ni menos que a favor de Bertha Luján, madre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Así que bien puede concluirse que en eso de que Morena retoma las prácticas más añejas, pues también lo hace en el relevo porque todo indica que hay “dedazo” y eso que el presidente prometió que no se metería en lo absoluto en los procesos internos del partido que él mismo creó.

Municiones

*** El coordinador del PAN en el Congreso local, Mauricio Tabe Echartea, presentó una propuesta para que haya cadena perpetua a quienes reincidan en delitos dolosos, pues ya basta que delincuentes entren y salgan de las cárceles como si fuera su casa.

Incluso, el legislador Diego Orlando Garrido comentó casos de personas que han reingresado a la cárcel hasta 26 veces.

Y sobre el robo de celulares, el diputado Héctor Barrera se pronunció por aumentar las agravantes debido a que en el momento de los asaltos se cometen lesiones y hasta homicidios.

Un buen punto para los diputados del PAN, pues ahora más que nunca se necesita una estrategia integral de combate al delito. Y que las autoridades se pongan las pilas.

*** Muy, pero muy mal y de malas le fue en su comparecencia, ahora en la Cámara de Diputados a la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela, quien por ciento en el Senado de la República, les hizo muy feo desaire hasta a los legisladores de Morena… Por ejemplo, para los diputados priístas que coordina René Juárez Cisneros, el discurso de la “Transformación” del que tanto hace gala quien ve excremento al seno de dicha Comisión, no la exime de trabajar con base en objetivos y metas, porque lamentablemente la ausencia de estos dos aspectos, da como resultado desorden, caos y retraso en el deporte mexicano.

Esto lo advirtieron los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán y Margarita Flores Sánchez, durante la comparecencia de la funcionaria, por lo cual, demandaron que explique temas como la reducción de becas a los atletas. En este punto, no hay que olvidar que la ex medallista olímpica, le ha dado abierta preferencia para becar a sus cercanas y amigas con muy buenos recursos, mientras que a atletas y deportistas que han cumplido obteniendo medallas en competencias extranjeras, de plano, les quita las becas.

Asimismo, el secretario de la Comisión del Deporte, Córdova Morán, consideró que obviamente nadie se opone a la transparencia y rendición de cuentas, pero lo que se tiene que evitar es que “el discurso de la transformación termine siendo una trampa para vengar agravios e imponer caprichos sexenales”.

*** ¿Qué pensará que puede lograr el presidente López Obrador arremetiendo de nueva cuenta contra los integrantes de la Policía Federal que se le rebelaron?

Al encabezar la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el tabasqueño de plano, volvió a la carga, en esa consigna que tiene desde que asumió los destinos de la nación, de acabar con todo lo que provenga de sexenios anteriores, especialmente el de Felipe Calderón Hinojosa, quien hasta le debería de dar las gracias al Ejecutivo, pues gracias al conflicto con la PF, el michoacano regresó con más fuerza a la palestra política; de ahí que ya lo andan candidateando.

En dicha reunión, López Obrador no tuvo empacho alguno en señalar que la Policía Federal no está a la altura de las circunstancias, “y en lugar de mostrar disciplina, se rebela”. O sea, como a la Guardia Nacional, con todo y sus enormes uniformes y las deplorables condiciones de vida en las que tienen que laborar sus elementos, la inventó él, entonces, esa es la buena. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com