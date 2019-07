Netflix regresa a la Anime Expo con un emocionante vistazo a sus próximas series

Reveló nuevas noticias y mostró algunas propiedades intelectuales de varios proyectos a futuro

Después de los lanzamientos globales que incluyen Aggretsuko, ULTRAMAN y 7SEEDS, Netflix regresó al Anime Expo por tercer año consecutivo para brindar una vista previa a su creciente lista global de anime.

El panel, moderado por la editora de IGN, Laura Prudom, presentó a cuatro creadores de distintas partes del mundo quienes están trabajando en las próximas series de anime originales de Netflix: LeSean Thomas (Cannon Busters, The Boondocks), Alvaro Rodríguez (Seis Manos, Machete, Del crepúsculo al amanecer: La serie), Jay Oliva (Trese, The Avengers:Los héroes más poderosos del planeta, The Flash) y Shuzo Shiota (Levius, Transformers Prime, Transformers: Robots in Disguise, Lost in Oz).

Rilakkuma,la estrella favorita de los fanáticos de la serie de Netflix, Rilakkuma y Kaoru hizo una aparición sorpresa en el escenario y consintieron a los fanáticos con la mejor selfie con público.

Netflix reveló nuevas noticias y mostró algunas propiedades intelectuales de varios proyectos a futuro:

Cannon Busters,una nueva serie de anime creada por LeSean Thomas, será lanzada globalmente el 15 de agosto del 2019.

Seis Manos de Viz Media y Powerhouse Animation, será protagonizada por Aislinn Derbez, Mike Colter, Jonny Cruz, Angélica Vale, Vic Chao y Danny Trejo.

Jay Oliva, creador y director de Trese, la serie de anime de Netflix basada en el cómic sobrenatural filipino del mismo nombre, habló sobre el proyecto que se encuentra actualmente en producción.

Netflix es el hogar global de amados títulos de anime, incluyendo Ultraman, Aggretsuko, Castlevania, Devilman Crybaby, Godzilla: El devorador de planetas, BAKI, Violet Evergarden, B: The Beginning y The Seven Deadly Sins.Durante el último año, Netflix también anunció varios títulos de anime basados en propiedades globales, incluyendo Magic: The Gathering, Pacific Rim, Altered Carbon, Ghost in the Shell: SAC_2045 y Transformers – War for Cybertron, todos los cuales se encuentran en desarrollo.

