Urzúa, ¿un asunto de botellas?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

De la metáfora a la parábola

AMLO y el socialismo setentero

Con la primera copa el hombre bebe vino; con la segunda

el vino bebe vino, y con la tercera, el vino bebe al hombre

Proverbio japonés

Conflicto de intereses y decisiones sin sustento, fue la justificante de Carlos Urzúa para renunciar a la Secretaría de Hacienda. Para evitar mayores conflictos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, prefirió callar sobre quiénes son los funcionarios que tienen conflicto de interés y quiénes son los que toman decisiones sin sustento. Intuimos los analistas los nombres de los actores que pueden hundir la economía del país, pero sólo son sospechas. La verdad la conoce Urzúa y, seguramente, su sucesor Arturo Herrera, quien (dicen sus cercanos) había preparado también su renuncia para irse con su ahora ex jefe, pero sorpresivamente el Presidente lo nombró titular de la SHCP, minutos después de conocer de la renuncia de Carlos “por Twitter”. Eso le dolió, sobre todo por la publicación de su carta de despedida.Durante el anuncio del nombramiento de Herrera como titular de la SHCP, AMLO habló como acostumbran los profetas en el siglo I antes de Cristo: con metáforas y parábolas. “No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, comentó durante el anuncio.

El apóstol Felipe, al entrar a Atenas, 300 filósofos se reunieron para escuchar la sabiduría del evangelista de Asia Central, quien viajaba con sólo una capa y una prenda interior. Le dijeron: si tienes algo nuevo que decirnos, déjanos oírlo, porque no necesitamos nada más que sólo oír algo nuevo. A ello, Felipe les respondió: entonces deben echar lejos al hombre viejo. El señor dijo: No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Me alegra escuchar que desean algo nuevo, porque la enseñanza del mi Señor es nueva.

Esta frase le gusta a AMLO. El 15 de agosto del 2009, en Oaxaca, mencionó que “… no basta ya con sólo cambiar la política económica, el mal que aqueja al país requiere una renovación total, profunda, por lo que es urgente dar una nueva viabilidad a la nación para que haya un renacimiento del país con nuevas reglas; no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”.

¿Pero qué implica en materia económica? Si las botellas viejas son la corrupción, el despilfarro, el abuso, el patrimonialismo (el poder, un solo líder), el endiosamiento de los políticos, el desorden, la falta de oportunidades para todos los mexicanos, estoy completamente de acuerdo con el presidente López Obrador. Sin embargo, si ese “vino nuevo” es el uso de amigos y leales servidores, aunque ignorantes de la ciencia económica, que usan los recursos con fines políticos; sin el control profesional y científico, entonces no estoy de acuerdo. La economía del país es como un avión a reacción. Si el piloto no lo sabe manejar, entonces no sólo es un peligro para el piloto, sino para la gente a su alrededor, porque seguro, se estrellará.

El Presidente no necesita saber manejarlo, pero debe tener al mejor político, aunque le pague oro. Debe llevar a buen destino, sin turbulencias, ese avión en que viajamos 129 millones de mexicanos. No se trata de estrenar “ideas” económicas, ni mucho menos acudir a un socialismo de los setentas, que demostró su fracaso en el mundo. Tampoco repetir el capitalismo salvaje, que incluso los liberales y premios Nobel de Economía, repudian. El vino nuevo, debe ser una política económica que beneficie el círculo virtuoso de inversión, generación de empresas, empleo, consumo y más empresas, así como más empleo y más consumo. Eso es bienestar para todos. Ese es el camino. El control del gobierno, dueño de los bienes de producción, el patrimonialismo, es obsoleto y vino avinagrado; generalmente lleva al desastre financiero.

PODEROSOS CABALEROS: En el Mortonn´s, de Palmas, empezaban a tomar un “wiski” el abogado Juan Collado con uno de sus clientes, Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato Petrolero, cuando llegó un grupo de élite de la Fiscalía General para detener al primero. Romero pensó que iban sobre de él, pero sólo sudo la gota gorda. El objetivo era Collado, quien es amigo entrañable, no sólo de Romero, sino de Carlos Salinas, Enrique peña Nieto, Diego Fernández de Cevallos y otros personajes de la política de altos vuelos. Aunque no salió en la averiguación previa el nombre de su negocio más importante, la caja de ahorro Libertad, que aparentemente no estaba involucrada en los delitos de lavado de dinero, según Hugo Morales García, director de la empresa financiera. Lo que brinca es que hablando de helicópteros, surge en la investigación el nombre del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, del PAN, quien aparentemente recibió dinero de Collado para su campaña, en un acto de lavado de dinero. Pancho, es presidente de la Conago y es considerado uno de los mejores gobernadores del país. ¿Cuál es el mensaje? No le han avisado al gobernante estatal de las pesquisas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Doblete en el diamante. En Jalisco, arrancó la Liga de Prospectos de México, en el marco el estadio de Los Charros de Jalisco. El proyecto que encabeza el ex jugador de las Grandes Ligas, Edgar González Sabín, comisionado nacional de ProBeis, sumó a la bebida tapatía Electrolit, como el hidratador oficial. La marca insignia de PiSA Farmacéutica, liderada por Carlos Álvarez Bermejillo, está experimentada en apoyo a una decena de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Beisbol. El deporte es crear cuerpos sanos.Escúchanos en MVS radio (102.5 FM) de 21:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes en Poder y Dinero Radio. MVSnoticias.com

