La Llorona celebrará 18 años de defender nuestra cultura

Ivonne Montero y Norma Lazareno serán madrinas de develación de placa por 2500 representaciones

La puesta en escena suma a su elenco a la actriz Lourdes Munguía, para una gira de festejo

Arrancarán este 17 de julio en el Teatro Silvia Pinal, para luego visitar Monterrey, Aguascalientes y Mexicali

Arturo Arellano

Con motivo de su celebración del 18 aniversario, el elenco de La Llorona presentó a la primera actriz Lourdes Munguía, como figura principal de la puesta en escena, interpretando a La Malinche / Doña Marina. Es sumamente importante señalar y dar crédito a la empresa “X Pro Coordinador” y logística del empresario Óscar García Zúñiga, que son encargados de realizar la gira por la República Mexicana y las funciones especiales con Lourdes Munguía, arrancando este miércoles en el Teatro Silvia Pinal.

En conferencia de prensa, la actriz comentó: “tuve que leer el libreto con un crucifijo puesto, soy una persona miedosa, pero leí el proyecto y me encantó. Cuando estoy en el escenario y detrás pasa la muerte es estremecedor, pero ya me acostumbré. Tienen que venir a verla por favor, yo soy una persona que nunca va al cine a ver nada de miedo, pero el teatro es una experiencia que vale la pena”.

Añade: “mi abuelo era espiritista creía en los fantasmas y yo también he sentido presencias, no las he visto, pero si las he sentido. Creo que los espíritus si pueden llegar a molestarte, incluso en este teatro pueden llegar”.

Recordó que “tenemos una funeraria enfrente. Recuerdo que alguna vez me quedé encerrada en este teatro y grité hasta quedarme afónica, mi teléfono no tenía pila, fue un episodio muy feo, desde entonces, trato de hacer más ruido para que no me dejen encerrada”. A esto, el productor de la puesta en escena, Iván Cochegrus, añadió “tenemos incluso un periódico donde nos hicieron una nota y nos cuentan que hay un monje en una de las fotografías que capturaron y no era ninguno de los actores. Lo mismo aparece una mujer de blanco en las fotografías que hay del elenco, muchas cosa paranormales suceden alrededor de esta obra”

Fuera de los sobrenatural, destacan la labor del montaje en el tema cultural “ésta es la única obra de esta temática que viaja fuera de México y que trabaja todo el año. Tenemos además la fundación ‘La Llorona’, donde hemos puesto mucho trabajo para que la leyenda sea reconocida como patrimonio cultural de la humanidad. Buscamos presentar la obra en los mejores lugares; estuvimos en Tlatelolco, decían que llenaríamos con mil personas y llegaron ocho mil. Queremos que la cultura siga adelante porque no hay muchos fondos en el país pero estamos buscándolos en el extranjero, lo mismo tenemos en trámite la solicitud para presentarnos en el Zócalo de la Ciudad de México en noviembre”.

Destacaron que “Esto no solo es terror, es pelear por nuestras tradiciones, por lo mexicano, nuestras leyendas. Aquí juntamos cuatro leyendas y contamos una historia llena de nuestros colores y oscuridades, hay que defenderlo. Está Coatlicue, su sexto presagio además, la vida de don Juan Manuel Solorzano, que se le recuerda por aparecer en las noches y preguntar la hora para luego rematar con su frase ‘Dichoso usted que sabe la hora en que va a morir’. Tenemos iluminación, el contexto de la música, Laura Zapata nos grabó el tema de La llorona”.

Marla Núñez, Luis Fernando Segura, Santiago Aarón, Martín Cortes, Julio Mart, Daniel Jaime, Lourdes Munguía, entre otros actores se presentarán este 17 de julio en el Teatro Silvia Pinal, donde develarán placa por 18 años de vida y 2 mil 500 representaciones, para lo cual contarán con la presencia de Ivonne Montero y Norma Lazareno como madrinas de develación de placa. El 3 de noviembre se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México, mientras que la gira planea visitar Monterrey, Aguascalientes y Mexicali.