Sentencian de por vida al Chapo Guzmán

Esta mañana, con la sentencia emitida por el juez Brian Cogan, de la corte federal de Brooklyn, se le acabaron las opciones al capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera, de 62 años y quien pasará el resto de su vida tras las rejas. Su destino, se prevé, será la cárcel de máxima seguridad en ADX en Florence, Colorado, conocida como “El Alcatraz de las montañas rocosas” y de la que nadie ha podido escapar hasta ahora.

Atrás quedó un juicio en el que declararon 56 testigos del gobierno estadounidense, contra sólo uno de la defensa, que hablaron de los negocios, la crueldad y hasta la vida sentimental del capo, y en el que se mencionaron nombres de ex presidentes, agentes policiales y funcionarios mexicanos de diversos niveles sobornados por el líder del Cártel de Sinaloa para permitirle mantener un negocio con el que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, obtuvo ingresos por más de 12 mil 600 millones de dólares, que exigió le fueran incautados.

Esto es resultado del cálculo de que el Chapo traficó un total de 528 mil 276 kilogramos de cocaína, 202 kilos de heroína y 423 mil kilos de marihuana.

“¿Por qué fuimos a juicio?, ¿por qué no me sentenciaron el primer día? El jurado no fue necesario entonces”, criticó el narcotraficante.

Durante sus 10 minutos de discurso, Joaquín Guzmán Loera se pronunció contra las condiciones de su encarcelamiento en Nueva York.

“Ha sido una tortura, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida. Ha sido tortura física, emocional y mental”, insistió.

Por último, agradeció a su familia y simpatizantes.

“Infierno de alta tecnología”, “Alcatraz rocoso”, “SuperMax”: son algunos de los sobrenombres de la cárcel a la que podría ser enviado el narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, que es considerada una de las más seguras y crueles de Estados Unidos.

Tras ser declarado culpable por un jurado de Nueva York de delitos de narcotráfico, posesión de armas y lavado de dinero, El Chapo fue sentenciado a una cadena perpetua no negociable y se espera que sea enviado a la prisión de máxima seguridad (ADX) en Florence, Colorado.

Construida en 1994 en el corazón de un desierto montañoso, de esta instalación rodeada de torres de vigilancia y hombres fuertemente armados, es prácticamente imposible escapar, incluso para Guzmán, que se fugó de prisiones de máxima seguridad en México en dos oportunidades.

Los prisioneros más peligrosos están confinados 22 horas y media al día en una celda de hormigón y acero de 2.1 por 3.6 metros, de la que solo pueden salir con grilletes en pies y manos.

Lista completa de los cargos por

los que Guzmán Loera fue condenado:

Participar en una empresa criminal continua

Conspiración internacional para la fabricación y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana

Conspiración para importación de cocaína

Conspiración para distribución de cocaína

Distribución Internacional de cocaína

Distribución Internacional de cocaína

Distribución Internacional de cocaína

Distribución Internacional de cocaína

Uso de armas de fuego

Conspiración para lavar las ganancias de narcóticos