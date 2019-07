“Ley Bonilla” deja muchos “muertos” en el camino

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Yeidckol ve peligrar su cabeza

Amespre apoya campaña para activar IMEI en celulares

El tema de la semana fue sin duda, la ya famosísima Ley Bonilla, que va dejando muchos “muertos” en el camino, pues aunque el gobernador electo de Baja California es el centro de este debate, los conflictos entre partidos -externos e internos-, han llegado a grado tal que hasta la dirigente de la “aplanadora” de Morena, Yeidckol Polevnsky, ve como su cabeza pende de un hilo cada vez más delgado, mientras que el PAN, por su parte, se la pasa anuncie y anuncie que va a tomar medidas en contra de los legisladores que votaron a favor de extender el período de gestión gubernamental a Jaime Bonilla y nada más no pasan de ahí, al tiempo que el PRI, si bien en el centro del país señala y critica una medida anticonsitucional, los diputados locales que votaron a favor de dicha Ley , ahora guardan un silencio que deja mucho que desear.

A la líder de morena, se le ha ido el tiempo en defenderse, sobre todo ante las versiones de que ella, junto con la aún secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habría negociado el regalo a Bonilla. ¡Quién lo diría!, en el caso de las elecciones extraordinarias de Puebla, tanto que se “paró el cuello” la dirigente morenista apoyando hasta el fondo y contra todo a Luis Miguel Barbosa y respecto a Baja California, niega haber desplegado cualquier acción pero eso sí, ni tarda ni perezosa se sumó a los argumentos del diputado local de su partido, Víctor Morán, toda una “fichita” que fue el artífice de esta clara y arbitraria violación, argumentando que de lo que se trata es de evitar el gasto de dos elecciones.

Entonces, aquí valdría la pena preguntar: ¿qué habría ocurrido si Miguel Ángel Yunes en Veracruz o a Antonio Gali, en Puebla hubieran tenido la feliz idea de hacer lo mismo que Jaime Bonilla?, pues de seguro el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, hubieran puesto “el grito en el cielo”; habrían tomado vialidades para instalarse en campamento y hubieran calificado de antidemocráticos y autoritarios a los panistas, pero como este “enjuague” provino de parte del partido en el poder, pues el tabasqueño se “lava las manos” de fea manera y dice que él no se mete porque ahora las cosas ya no son como en el pasado, pero sin embargo, está muy pendiente de que su muy amigo, -con antecedentes de presuntamente haber extorsionado a jugadores de beisbol-, pueda gobernar cinco y no dos años.

Lo deseable en este tema es que ojalá y Cuauhtémoc Cárdenas tenga razón. El ingeniero asegura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá en tiempo y forma este expediente y no permitirá que se concrete esta arbitrariedad en Baja California, porque de lo contrario, “la Suprema Corte se caería”.

MUNICIONES

*** La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios AC (Amespre), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pusieron en marcha una campaña de difusión, cuyo propósito es disminuir al máximo posible el robo de teléfonos celulares y evitar la comercialización de equipos móviles en el mercado negro. De lo que se trata, es de elevar a valor cero los artículos robados y que las Casas de Empeño no compren celulares robados, ya que éste, es un problema que se ha ido agravando. En México, de acuerdo a datos aportados por Joel Rodríguez, director de Amespre, existen 121 millones de líneas telefónicas y en realidad son pocos los usuarios que conocen el IMEI (International Mobile Equipment Identity), que es un identificador único para cada equipo que se puede conocer digitando en el celular *#06# y se trata de un número formado por 15 dígitos y es indispensable primero registrarlo y darlo en la compañía telefónica en la que se esté inscrito, en casos de reparación, garantías o robo y en este último caso, el aparato quede inutilizado. Dicha serie está en el teléfono y se encuentra pregrabado en los móviles GSM y además, se puede ver al reverso de la pila del aparato. Joel Rodríguez reiteró, por otro lado, que uno de los temas más importantes para AMESPRE, es la seguridad de que las operaciones que se realizan en las Casas de Empeño afiliadas a dicha Asociación, sean seguras y los usuarios cuenten con toda la información necesaria.

*** Durante su participación, el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la CDMX, Jesús Orta, destacó que como parte de esta estrategia conjunta, hoy, la dependencia a su cargo iniciará con operativo en diferentes tianguis de la capital en las 16 alcaldías, para detectar a quienes se dedican a vender celulares robados y eliminar de esta manera el mercado negro de este tipo de aparatos. Señaló que tan sólo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, han sido capturadas 40 bandas dedicadas al robo de celulares; sin embargo, muchos de sus integrantes se encuentran en libertad, debido a la figura jurídica denominada mediación, misma que permite reparar el daño y dejar sin efecto el delito. Asimismo informó que se trabaja ya en un proyecto que permitirá simplificar la denuncia del robo de celular y que no necesariamente se requerirá la presencia del afectado.

*** No, bueno, los diputados que integran esta LXIV Legislatura ya pueden vivir el resto de sus días muy reconfortados sintiéndose “iluminados”, luego de que Beatriz Gutiérrez Müller, les hiciera un reconocimiento, desde luego, a los legisladores que integran la bancada del partido de su marido, Morena. Palabras más, palabras menos, la No primera dama felicitó a la fracción parlamentaria que coordina Mario Martín Delgado porque desde las elecciones de 1912, “no había existido ninguna Legislatura Democrática”. Sobra señalar que la señora Gutiérrez exaltó que las elecciones en las que obtuvo el triunfo su esposo, fueron las primeras verdaderamente democráticas. ¡Nooo!, pues qué otra cosa podía decir. No cabe duda que el diputado Delgado, es el “gallo” por el cual se inclina el presidente López Obrador para llegar al relevo de Yeidckol Polevnsky en la dirigencia morenista.

*** Quién anda dando la nota es el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Hidalgo, Ricardo Baptista González, quien hace unos días declaró que él solito tiene capacidad para resolver situaciones sin solicitar mediación “no como otros”. ¿A quiénes otros se refiere el legislador?, ¿será que tras los señalamientos que han caído sobre el diputado de ser un legislador faltista, ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague? Según se sabe, Baptista estaría buscando su permanencia los tres años de la legislatura como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso hidalguense, situación que tiene molesto a más de uno quienes no comparten la iniciativa de modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que le daría esta posibilidad.

