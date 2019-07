Metallica Show por Garage Dayz llegará a México

Este espectáculo será el 1 de septiembre en el Frontón México, con la presencia de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara

Interpretarán los éxitos de la banda estadunidense en versión sinfónica

Llevado a cabo y ejecutado por Garage Dayz, la banda tributo oficial de los estadounidenses, el espectáculo Metallica Show estremecerá a la Ciudad de México el próximo 1 de septiembre, cuando presente su prestigioso concierto sinfónico, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara en el Frontón México, a partir de las ocho de la noche, acompañados por una orquesta compuesta de más de 50 músicos y con la cual festejarán 20 años del lanzamiento del disco “S&M” que grabaron en 1999 junto a Michael Kamen, en la que será una oportunidad única de vivir un show como pocas veces se ha podido apreciar en nuestro país.

En abril de 1999, el conductor estadounidense, Michael Kamen, junto con Metallica, grabaron un concierto único llamado S&M – Symphony and Metallica. Los rockeros conocidos en todo el mundo eran entonces respaldados por la Orquesta Sinfónica de San Francisco y tocaron 21 canciones ante una multitud de miles de personas que disfrutaron de algo único que no se ha vuelto a repetir. Debido a los complejos arreglos, el espectáculo tuvo que dividirse en dos días.

La banda y el famoso director de orquesta recibieron un Grammy por la canción “The Call of Ktulu”, y el doble DVD se convirtió en un objeto de culto. Rápidamente, el DVD se convirtió en multi-platino y pese a ello, la banda nunca más intentó repetir ese espectáculo. Unos años más tarde, Michael Kamen murió y todas las esperanzas de que un espectáculo en vivo de este tipo se repitiera, de pronto desaparecieron. Además, resultó ser la grabación final de Jason Newsted como bajista de Metallica y después de ese lanzamiento la banda de rock más famosa del mundo quedó sumergida en una pausa.

Años después, a muchos fanáticos les gustaría tener una idea de ese programa legendario, pero la complejidad de este grandioso desempeño asusta incluso a los productores profesionales. Tras un largo período de reflexión, trabajo creativo sobre arreglos supercomplejos, ensayos orquestales, castings pesados, la creación de decoraciones de sonido y luz, un equipo de profesionales con ideas afines se ha atrevido a revivir el legendario espectáculo y de este modo combinar el heavy metal con una orquesta sinfónica al tiempo que resurgen bajo este formato temas clásicos como Nothing Else Matters, Enter Sandman, Master of Puppets, entre otros.

El trabajo persistente de cuatro arreglistas de alto nivel, un conductor y músicos de rock, permitió alinear cada nota, teniendo en cuenta que hay varios miles de páginas de partituras. Así, Garage Dayz, la banda tributo oficial de Metallica se unen a la Orquesta Sinfónica de Guadalajara para ofrecer un concierto irrepetible el 1 de septiembre en el Frontón México, en punto de las ocho de la noche. Boletos a la venta en el Sistema Stubhub.

