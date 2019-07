Katy Perry pierde demanda por plagio

Un jurado dictaminó que su éxito “Dark Horse” es una copia de “Joyful Noise”, de Flame, un rapero cristiano

Hace cinco años, la cantante Katy Perry fue demandada por el entonces supuesto plagio de “Dark Horse”, uno de sus más grandes éxitos. Actualmente un jurado ha dictaminado que efectivamente es una copia inapropiada de “Joyful Noise”, autoría de Marcus Gray, mejor conocido como Flame, un rapero cristiano, a quien le han otorgado el favor del veredicto. Es por ello que ahora Perry deberá pagar una suma de dinero, que en breve será dada a conocer.

Aunque desde un principio las similitudes eran bastante obvias, tuvieron que pasar cerca de 5 años para que un jurado de Los Ángeles, EU, dictaminara que la cantante estadounidense robó la canción de rap cristiano. Esta canción, incluida en el disco ‘Our World: Redeemed’ (2008) de Flame, no sólo comparte muchas similitudes rítmicas, también ha generado grandes ganancias a la cantante. Dado que el tema acumula poco más de 2,600 millones de reproducciones en YouTube y formó parte del espectáculo de Perry en el intermedio de 2015 del Super Bowl.

Si bien, la cantante y compositora aseguró durante el alegato, que se prolongó una semana, que no había escuchado la canción del rapero antes de grabar su hit y proporcionó evidencias para respaldar su argumentación, no fueron suficientes para cambiar la opinión del jurado. Incluso, se dice, que se ofreció a interpretar “Dark Horse” en directo en la sala donde se realizaba el pleito, al ver que, por un problema con los altavoces, sus abogados no conseguían reproducir la canción para los miembros del jurado.

Durante el juicio, los abogados de Perry sostuvieron que el parecido entre ambas canciones consiste en ritmos básicos, por lo que Gray no podría reclamar derechos de autor. “Están tratando de apropiarse de unos ritmos fundamentales de la música, el alfabeto musical que debería estar disponible para todo el mundo”, dijo la abogada de Perry, Christine Lepera, durante sus argumentos finales frente al tribunal. No obstante, la contraparte que representa a Flame dijo que Perry y su equipo “copiaron una parte importante” de su canción.

“Dark Horse”, según los abogados del rapero, es un éxito que generó casi 41 millones de dólares a la cuenta de Katy Perry, por lo que la cifra será un punto clave de debates durante la fase de cálculo de compensación por daños en un juicio por violación de derechos de autor, que ya comenzó en el centro de Los Ángeles.