Más ajustes al presupuesto

Desde el portal

Ángel Soriano

Al proyectar el ajuste al presupuesto del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó hacer más ajustes en las dependencias para apegarse al programa de austeridad republicana, sin dejar de cumplir con sus obligaciones y atendiendo los programas prioritarios de combate a la pobreza, lo que indudablemente provocará malestar en sectores que, desde hace siete meses, se han mostrado reacios a las nuevas políticas públicas.

“Médicos y enfermeras y menos guaruras”, comentó al respecto el director general del IMSS, Zoé Robledo, lo que resume el objetivo de la administración actual: acabar con derroches e ineficiencia para dar paso a lo fundamental, que es la atención a los sectores menos favorecidos y recortar a los que siempre se han privilegiado de los recursos públicos y que hoy encabezan la campaña en contra de la austeridad republicana.

Habría que ver, solamente, el palacete del ciudadano chino Zhenli Ye Gon, que antes fue propiedad de un político mexicano, para saber la magnitud de la corrupción en el sistema político mexicano y de la triangulación de recursos públicos hacia universidades públicas y empresas fantasma detectadas en Sedesol y Sedatu, para conocer el tamaño de la corrupción en el gobierno mexicano.

Ya está en camino a la prisión el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y se investiga también a la dos veces ex secretaria de Estado en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, y aunque ambos destacados y cercanos funcionarios del mexiquense argumentan inocencia, parcialidad en la aplicación de la ley e implicaciones políticas, corresponderá a la Fiscalía General de la República fundamentar las acusaciones para iniciar el debido proceso contra los responsables de los malos manejos de los recursos públicos.

TURBULENCIAS

Muere José Estefan Acar

Destacado político y filántropo, murió don José Estefan Acar, incansable promotor de las tradiciones de Oaxaca, por lo que nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, múltiples amigos y parientes que lamentamos su deceso. Originario de Tehuantepec, fue delegado de Turismo y de la Profeco, diputado federal y senador suplente del ex gobernador don Pedro Vázquez Colmenares, desplazado del escaño para otorgárselo al líder del PPS, Jorge Cruiskhank García, al inicio de las concertaciones en el gobierno del presidente Echeverría…Oaxaca será sede de la Reunión Regional del Grupo de Trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosque que se llevará a cabo este jueves 1 y viernes de 2 de agosto, con el objetivo de analizar los retos y definir la agenda para seguir impulsando la conservación de los bosques y el desarrollo rural sustentable; participarán delegaciones de Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Tabasco, Chiapas, Campeche y Oaxaca, organizaciones e implementadores de los proyectos, así como expertos invitados en materia de pueblos indígenas y comunidades locales, así como en agricultura sostenible para evitar la deforestación tropical…Debido al entorno económico internacional, es necesario implantar medidas contracíclicas a fin de disminuir los posibles impactos negativos a nuestro país y demostrar una capacidad de respuesta eficiente ante impactos provenientes de condiciones externas señalaron los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e Irineo Molina Espinoza y destacaron que las medidas anunciadas por la SHCP son integrales y buscan reactivar la economía apoyando a diversos sectores productivos, como infraestructura, pequeñas y medianas empresas, sector agroalimentario y a los trabajadores con créditos al consumo e hipotecarios. “Es necesario invertir en la creación de infraestructura en todo el país, por lo que se requiere que el gobierno y la iniciativa privada trabajen en conjunto; los 50 mil millones de pesos que incluyen las medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinados a infraestructura son oportunos y necesarios considerando el entorno económico internacional”, señaló Ramírez Cuéllar…

