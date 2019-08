Nadie cree en las buenas intenciones de Trump

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

¿Usted le cree a Donald Trump? Yo tampoco.

Esa expresión la hizo popular en 2006 la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, cuando se sintió defraudada por Roberto Madrazo Pintado, con quien se unió para ganar la presidencia y la secretaría general del PRI, pero a quien no estuvo dispuesta a respaldar como candidato presidencial.

Ahora esa descalificación se puede aplicar con toda seguridad al presidente de los Estados Unidos, el multimillonario Donald Trump, quien desde su campaña electoral hizo de uno de sus principales argumentos la descalificación de los migrantes originarios de México (así como otros latinoamericanos), al grado de ofrecer la construcción de un muro a lo largo de la frontera común para contenerlos.

Es un discurso de odio que se ha repetido constantemente en los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales que tanto gustan al mandatario estadunidense.

Directa o indirectamente ese discurso influyó en un joven que asesinó con un rifle de asalto a unas 20 personas e hirió a otras en un centro comercial de El Paso, Texas, una población vecina a Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde cotidianamente se trasladan miles de mexicanos ya sea para trabajar o para comprar artículos de primera necesidad para sus hogares.

Ante esta tragedia, el presidente Trump pretende cambiar o disfrazar su discurso de odio, al grado que hasta se ha manifestado en contra de las facilidades que tienen sus conciudadanos para adquirir armas.

Pero, como a Madrazo, nadie le cree y esto se confirmó tanto en El Paso como en Dayton, Ohio, donde ocurrió un segundo tiroteo el fin de semana pasado, como otros tantos sucedidos en diversas partes de la Unión Americana, en su mayor parte atribuidos a jóvenes convencidos de la “supremacía blanca” y de la necesidad de preservar su territorio libre de la influencia nefasta de minorías dañinas.

Trump, que está en plena campaña para lograr la reelección por un periodo más de cuatro años, estuvo ayer en esos dos sitios y en ambos fue recibido con expresiones de repudio a sus mensajes racistas.

En El Paso el evento en memoria de las víctimas de la masacre fue organizado por autoridades demócratas, opositoras del gobierno de Trump, por lo cual resultó lógico que los recibieran con manifestaciones de repudio.

Las figuras sobresalientes fueron Beto O’Rourke, aspirante a la nominación demócrata para la presidencia en 2020, así como Verónica Escobar, congresista de Texas.

Antes de partir hacia El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), Trump propuso fortalecer la verificación de antecedentes penales para quienes compran armas y aseguró que en el Congreso hay un “fuerte apetito” político para aprobar una ley en ese sentido.

“Creo que tanto republicanos como demócratas se están acercando a una ley que haría algo con el control de antecedentes”, dijo Trump.

En febrero, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó una ley que ordenaba al gobierno federal hacer un control de antecedentes penales para todos aquellos que quieran comprar un arma, incluidos los que las adquieren en Internet o en festivales de armas. Sin embargo, el Senado, controlado por los republicanos, ha bloqueado esa propuesta al negarse a someterla a voto.

En tanto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó al gobierno de Estados Unidos “una clara y contundente condena por los recientes atentados en El Paso, Texas”, donde fallecieron ocho mexicanos y rechazó “cualquier discurso de odio que promueva el racismo y la supremacía blanca”.

Diputados y senadores de todas las fuerzas políticas guardaron un minuto de silencio, en memoria de los fallecidos en esos hechos del pasado día 3 y aprobaron el pronunciamiento que incluye también un llamado al canciller Marcelo Ebrard, a fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores genere los mecanismos de diálogo con el gobierno y el Congreso de Estados Unidos, para regular y limitar la venta y distribución de armas y combatir efectivamente el tráfico ilegal de las mismas.

Representantes de todas las fuerzas políticas insistieron en que fue el discurso racista y xenófobo del presidente Trump, que se ha referido a lo mexicanos como delincuentes, que ha exacerbado las campañas de odio, que han derivado en crímenes, como el de El Paso, Texas, cada vez más frecuentes.

En particular, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, resaltó que tan sólo en lo que va del año, en Estados Unidos han ocurrido más de 250 ataques con armas de fuego, por lo que es urgente que el Congreso de Estados Unidos legisle de manera clara sobe la posesión y venta de armas de fuego.

La Cosecha

Como lo adelantó, la diputada Dolores Padierna (Morena) presentó una iniciativa de reforma para establecer en la Ley Orgánica del Congreso la posibilidad de que la presidencia de la Cámara de Diputados quede bajo el control de la fracción mayoritaria (en este caso la de Morena) durante los tres años que dura la Legislatura.

De esta manera, se busca reconocer el valor de los votos ciudadanos que en la última elección le otorgó la mayoría absoluta a una sola fuerza política y no se pretende limitar la participación o la pluralidad de los partidos políticos al interior de la Cámara de Diputados, dijo la legisladora de Morena.

La diputada señaló que entre la primera y la segunda fuerza política de la Cámara existe un margen de 36 por ciento de diferencia en números totales, y entre la primera y la tercera un 42 por ciento, por lo que la reforma propuesta asegura la gobernabilidad de ese órgano legislativo y le concede a Morena poder presidir los dos órganos de gobierno; es decir, la mesa e incluso la Junta de Coordinación Política.

Aunque se trata de un espectáculo “fifí”, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la competencia de autos de Fórmula 1 se queda en la Ciudad de México. Aclaró que “es una buena noticia” porque no se invierte ningún recurso público, pues el espectáculo es patrocinado por empresas privadas.

En un video dado a conocer en su cuenta @Claudiashein de Twitter, dio a conocer que hoy, jueves 8, se reunirá con el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Jean Todt, quien viajará a México para la firma del acuerdo.

La mandataria capitalina también destacó otro aspecto importante de esa competencia de autos: genera una gran derrama económica para la capital y otras regiones del país por el incremento del turismo local e internacional.

“La militancia priísta ha despertado, y este 11 de agosto decidirá en libertad el futuro del partido. Ahora tenemos el reto de garantizar la representación electoral y vigilar el proceso para que se respete la voluntad de los militantes y se eviten las viejas mañas de la cúpula como el embarazo de urnas o la coacción del voto; en ese esfuerzo nos ayudarán Ulises Ruiz y Coral Valencia”, expresó Ivonne Ortega Pacheco.

En conferencia de prensa, el ex gobernador de Oaxaca y la priista guanajuatense ratificaron su adhesión a la campaña de Ortega Pacheco y Pepe Alfaro Cázares a la dirigencia del CEN, y destacaron la aportación de su estructura operativa.

“El principal reto que tenemos es garantizar la representación en la casilla y vigilar la elección. Ulises y Coral han construido una gran estructura a nivel nacional y estamos trabajando en el empalme con la nuestra” para reforzar la vigilancia de la elección, sobre todo en los estados donde la cúpula infló el padrón, dijo Ivonne Ortega.

Este anuncio se hizo poco antes del segundo debate entre los candidatos a la presidencia del PRI.

Para los segadores de Ivonne Ortega resulta importante por considerar que la presencia de Ulises Ruiz será importante, por su experiencia como “operador” electoral, aunque no ha tenido mayor éxito en sus encomiendas, como fue el caso de Quintana Roo, donde era delegado del PRI y no logró impedir que el tricolor fuera derrotado y tuviera que entregar el poder al su ex militante Carlos Joaquín, quien fue postulado por una coalición encabezada por el PRD y PAN.

Con todo y estas alianzas, el gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno Cárdenas, es todavía amplio favorito para triunfar en las elecciones del próximo domingo, en las cuales tienen derecho a participar 6 millones 764 mil priistas, para lo cual se instalarán 6 mil 161 casillas en todo el país.

riverapaz@infinitummail.com