Terminal 2: Aeropuerto CDMX, se deshace

Víctor Sánchez Baños

Gutsa, fama de mala calidad de obras

Sus ligas con Salinas, gana en todo el país

El primer castigo del culpable es que jamás será absuelto por su conciencia

Agustín Pedro Justo, 1876-1943 militar y político argentino

Recientemente, a través de las benditas redes sociales, se divulgaron varias fotos y videos que revelan la pocilga en que se convirtieron las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es una vergüenza viajar miles de kilómetros para encontrar una “terminal avionera”, con instalaciones similares a cualquier país en guerra y con inversión nula.

Sin embargo, el peor caso de los dos, definitivamente, es la Terminal 2, que construyó Gutsa, empresa de Juan Diego Gutiérrez Cortina. Esta terminal, ante la falta de un proyecto arquitectónico ligado a otro profesional de ingeniería, se hunde sistemáticamente. Además, el mantenimiento está olvidado y, desde su inauguración, todo le falla y se cae a pedazos. La fetidez que llega desde el Vaso de Texcoco, se mantiene.

Por ello, turistas, hombres de negocios e inversionistas, así como nosotros, los mexicanos, nos reciben un panorama desolador y derrotado. El aeropuerto es el rostro de una nación. Generalmente, hasta en los pueblos más pobres del país, recibimos a las visitas con la puerta limpia y un mensaje amable.

Por ello, debe pensarse muy bien el diseño y construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. No se puede dejar una cara sucia de un país, que de por si en el mundo se piensa en narcos y delincuentes. El rostro del fracaso debe ser erradicado. Cuando menos eso nos merecemos quienes pagamos impuestos. Por cierto, sobre Gutiérrez Cortina, es el dueño de una constructora, Gutsa, con 6 décadas de vida y siempre viviendo del gobierno; de las relaciones con los políticos del PRI, PAN y ahora Morena.

Ahora, bajo la dirección de los hijos de Juan Diego, los Gutiérrez Sáenz, construyó el fracasado Paso Express, así como obras en materialmente todo el país. Con materiales de pésima calidad y bajo estándares que en cualquier otra parte del mundo, merecerían la cárcel.

Hoy, nadie se atreve a criticarlos por la ruina del Aeropuerto Benito Juárez, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende mantener con el de Santa Lucía como aeropuertos de la capital del país. Pero, con esa imagen de ruina, mejor que le metan dinero al Benito Juárez, porque necesita una millonada. Por cierto, el cobro de las rentas de los comercios que ahí se ubican, es tan elevado que los productos los venden a precio de oro. Ni con eso es suficiente para dejar limpios los baños que son un chiquero. Repito, de pena ajena.

PODEROSOS CABALLEROS: El asalto a la tienda de la Casa de Moneda de México, simplemente llama a muchas sospechas. Hablan de 50 millones de pesos como botín y de fallas en los sistemas de vigilancia. Es infantil pensar que tienen 50 millones de pesos en monedas, especialmente centenarios. Se trataría de 1,588 monedas de 50 pesos oro, que pesan alrededor de 34 granos cada uno (1.2 onzas) que en total representarían 53 kilos. Algunos reporteros mencionaron que el monto de lo robado era de 450 millones de pesos, lo que también es falso. Es una estupidez (no es insulto, sino descripción) que existan 1,588 centenarios en una sola tienda. No se venden en un solo día, ya que ello representaría altos riesgos, no sólo para el patrimonio de la Casa de Moneda, sino para los empleados. Además, se conoce ahora que la seguridad del establecimiento era superficial. Esto quiere decir que había un solo vigilante, lo que es otra “estupidez”, ya que un solo empleado cuidaría más de 50 millones de pesos o más en mercancías. Y, por si fuera poco, esas monedas deberían estar en una caja que se abre con sistemas de tiempo. Esto quiere decir que si alguien quiere más de 2 o 3 centenarios que estén en exhibición, tienen que esperar media hora, a que abran la bóveda y, por ende tiempo suficiente para que llegue la policía. A otro perico con este cuento. Hay mucho más de fondo que un simple robo. *** Ricardo Ahued fue nombrado por el presidente López Obrador, como nuevo director de Aduanas. La misión del nuevo funcionario no es nada sencilla. Le ordenaron limpiar de corrupción todas las aduanas del país, cuando la corrupción esta tan arraigada en más del 50% de las operaciones. La misión es materialmente imposible.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Cada año, Granjas Carroll de México realiza en diferentes ejidos de Puebla y Veracruz su campaña “Creciendo de tu Mano. Este año, unas 100 personas, entre familias completas, voluntarios, proveedores, ejidatarios y personal y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Perote, reforestaron el paraje “La Tortuga”, del ejido El Frijol Colorado, en Perote, Veracruz, entidad gobernada por Cuitláhuac García.

