Tribus de Morena buscan mantener presidencias de Senado y Diputados

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Acostumbrados al agandalle por sobre el diálogo, el acuerdo y la razón de Estado, las tribus de Morena encabezadas por Dolores Padierna en San Lázaro, y Martí Batres en el Senado, apoyaron ayer una iniciativa presentada por la esposa de René Bejarano que garantizaría mantener durante 3 años la presidencia de la mesa de los Diputados.

Esta reforma fue a su vez avalada por Yeidckol Polevnsky desde la presidencia de Morena.

Modificar como quieren los numerales 7 y 8, del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, permitiría que Porfirio Muñoz Ledo mantuviera la presidencia de la Cámara de Diputados durante 2020 y 2021… y a Padierna quedarse como vicepresidenta por el mismo tiempo.

En los hechos, esa reforma impediría que ningún diputado de PAN, PRI, PRD –y todas las demás fracciones–, pudiera aspirar a presidir San Lázaro durante los siguientes 2 años.

Todos los avances por la pluralidad y el fortalecimiento de la democracia en el legislativo pasarían al basurero de la historia de este país.

En el Senado no se presenta esa circunstancia porque Morena, por su número, tiene garantizado mantener el control de esa cámara durante los 6 años siguientes. Y es que ninguna de las fracciones de la oposición alcanza el 25% requerido para pelear la Presidencia.

Ahí la circunstancia es otra. Lo que quiere la mayoría de los senadores de Morena es la rotación de esa presidencia entre otros senadores.

Ahí una serie de encuestas dentro del chat interno de la fracción, indica que la mayoría quiere que el siguiente período, que inicia el 1 de septiembre, sea encabezado por una senadora.

Y hay consenso que esa presidencia salga de entre 4 legisladoras de Morena: Imelda Castro Castro, de Sinaloa; Ana Lilia Rivera Rivera, de Tlaxcala; Maribel Villegas Canché, de Quintana Roo o Mónica Fernández Balboa, de Tabasco, esta última vicepresidenta de la mesa directiva actual que preside Martí Batres, quien se aferra con uñas, dientes y todas las mañas al cargo…

Los senadores de Morena en su mayoría han acordado que el cargo sea decidido en una votación en urna transparente durante la tercera semana de agosto.

Oootra decisión interna de la mayoría de diputados y senadores de Morena es la de no repetir la nefasta historia de creación de tribus que hundió al PRD.

Esto no ha sido entendido al menos por los tres antes mencionados: Padierna, Batres y Yeidckol, quienes desde la presidencia de Morena han comenzado a meter las manos en Senado a favor de Martí.

Ya brincaron

Ayer mismo perredistas y priístas pintaron su raya y exigieron evitar el “agandalle” planteado por Padierna.

“Ya solo falta que Dolores Padierna presente la iniciativa para revivir la ‘Gran Comisión’, como en los viejos tiempos del PRI”, indicó Ángel Ávila, miembro de la directiva del PRD.

La legislación actual indica que la presidencia de la Mesa Directiva de diputados o senadores corresponde durante el segundo año a la segunda fuerza política, en este caso el Partido Acción Nacional.

Y una nueva corriente mayoritaria exige que esa presidencia en ambas cámaras debe recaer en una mujer, por equidad de género.

En este contexto el PRI señaló que la adecuada operación y la gobernabilidad de la Cámara de Diputados requiere del respeto a la ley y de la participación de todas las fuerzas políticas como lo establece claramente el marco jurídico vigente.

Recordaron los legisladores del tricolor que la composición de la Cámara de Diputados refleja la diversidad de la sociedad mexicana, y que el respeto a esa pluralidad garantiza el equilibrio, el orden y la construcción de acuerdos en el parlamento.

Que decida la mayoría

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien había informado hace varios días que había llegado a un acuerdo para que el PAN presidiera San Lázaro el siguiente año, indicó que se pondría a votación en su fracción la propuesta Padierna.

“Se va a discutir… y se verá qué decide el grupo parlamentario”, indicó.

Pero adelantó que buscará que se respete la ley que actualmente dice que la presidencia debe ser rotativa entre las tres principales fuerzas políticas.

“Esa es la norma”, insistió.

Consideró que Morena no debe “agandallarse” las presidencias como lo hacían las otras fuerzas en el pasado.

“Mi postura es respetar la ley, yo creo que tenemos que respetar la ley, tenemos que demostrar que somos diferentes, que no actuamos como las otras mayorías actuaron, que siempre se agandallaban, que siempre modificaban la ley en su favor, nosotros somos demócratas convencidos y tenemos que demostrar que somos diferentes”, insistió.

Y agregó:

“A mí no me preocupa que la presidencia de la Mesa Directiva la tenga otro partido, porque eso no va a influir en el equilibrio que tenemos en la Cámara que es una clara mayoría de Morena y una clara mayoría calificada con Morena y sus aliados, entonces a mí no me preocupa que otro partido pudiera tener la presidencia de la Mesa Directiva”.

Todo esto se resolverá en la última semana de agosto, cuando los plenos decidan finalmente quién es quién que debe presidir cada cámara. Ahí se verá la fuerza de Mario Delgado dentro de la bancada de Morena en San Lázaro y de Ricardo Monreal en el Senado.

Nuevos embajadores

Por mayoría, el pleno de la Comisión Permanente ratificó ayer la designación del presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevos embajadores de México en diversos países de Medio Oriente.

Es así que senadores y diputados aprobaron a Aníbal Gómez Toledo, como nuevo embajador en Arabia Saudita, y de forma concurrente, ante Bahréin, Omán y Yemen.

De igual forma ratificaron a Graciela Gómez García para representar a México en Qatar y a Roberto Rodríguez Hernández, como nuevo embajador mexicano en el Reino Hachemita de Jordania.

Y Olga Beatriz García Guillén, y el periodista Alberto Medardo Barranco Chavarría, fueron aprobados como nuevos embajadores ante Ucrania y la Santa Sede, respectivamente.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa