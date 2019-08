La Guardia Nacional podrá subir a transporte para evitar asaltos

Los elementos de la Guardia Nacional (GN) que se desplieguen en el Estado de México y el resto del país, podrán abordar unidades de transporte público para evitar asaltos a los usuarios, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, porque están autorizados, por ley pueden hacer esta labor”, declaró el mandatario en su conferencia de prensa matutina, a pregunta expresa sobre si las actividades de la GN en territorio mexiquense serán similares a las de Ciudad de México, donde realizan operativos en el Metro.

Al mencionar avances sobre el nuevo cuerpo de seguridad, dijo que a finales de este año espera tener un segundo avance en el despliegue de la GN, así como en la construcción de instalaciones para que residan los elementos y que no vivan en condiciones “indignas”, como -dijo- ocurría antes con la Policía Federal. El mandatario explicó que “ya se está trabajando en la ampliación de la Guardia Nacional, es un proceso, recuerden que (a nivel nacional) no había más que la Policía Federal, con 10 mil efectivos”. Reiteró que comenzó con 150 regiones y serán 266, con un promedio de 400 elementos cada una. Dijo que “hasta ahora se tienen ya desplegados cerca de 80 mil elementos en todo el país, pero no son suficientes” y anunció que ya se tienen los recursos para la construcción de instalaciones. “Por eso es importante la austeridad republicada y no permitir la corrupción”.

Sobre el Estado de México, recordó que “sólo se tenían 16 mil policías para atender a 18 millones de habitantes, ya se pueden imaginar cómo está la situación”. Añadió que en Valle de Bravo, donde estuvo esta semana, acordó con el gobernador Alfredo del Mazo que “van a ir marinos para reforzar la Guardia Nacional”.

Adelantó que en unos días más presentará un informe de cómo va la Guardia Nacional y cómo va la incidencia delictiva.