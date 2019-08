México como factor de campaña

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

En eso nos convertimos, en un factor para la campaña estadounidense de reelección del presidente Trump.

Cada que requiere la atención de sus votantes sale una nueva declaración, una nueva amenaza o un dicho contra nuestro país y los nuestros de aquel lado, aún cuando el clima social es sensible por la balacera de El Paso, el ocupante de la Casa Blanca tiene poco interés en si sus dichos son oportunos o no para nuestro país y para la comunidad internacional.

Lo que no debemos perder de vista es que Trump le está hablando a sus electores, a los que lo llevaron a la presidencia, no está tratando de convencer a quien no votó ni votaría por él, simplemente trata de conservar ese voto que logró a partir del discurso incendiario y anti inmigrante, de los estadounidenses que sacaron su racismo que había permanecido latente por cuidar las formas en las últimas décadas.

Pero, ¿por qué no tiene ese voto cautivo?, sencillamente porque no les ha cumplido lo que prometió.

Al día de hoy no hay muro, no hay deportación de 11 millones de inmigrantes y no están mejor que antes, luego entonces, como todo régimen autoritario, necesita un enemigo —verdadero o de facto— contra quién luchar y ese enemigo es México y los mexicanos.

Si el presidente Trump tuviese buenos resultados, no requeriría de esto para reelegirse, pero ante lo que ha hecho en su gestión, todo indica que sí lo necesita de forma urgente.

México es y seguirá siendo un factor de campaña, un país y una sociedad a la que Trump puede recurrir para incendiar a sus masas, para seguir haciendo creer que él y su nación son víctimas de nosotros y sembrando ese discurso supremacista que tiene desde que se lanzó como candidato.

Por otro lado, nuestro gobierno sigue callado, vasallo y con el argumento eterno de no caer en provocaciones, aunque hayamos pasado de las provocaciones a los insultos y a las amenazas.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977