Nuevo humor social en el país

Ángel Soriano

Al anunciar la entrega de apoyos a 544 atletas mexicanos de alto rendimiento en los Juegos Panamericanos de Lima, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el mal humor social ha desaparecido, hay otro ambiente, salvo en algunos sectores que no aceptan los cambios.

Y es que a pesar de que de manera reiterada explica de dónde salen los recursos para financiar los diversos programas sociales, se insiste en afirmar que los recursos se han agotado y que el país va al despeñadero.

El empresario Carlos Bremer adquirió en 102 mdp la residencia del ciudadano chino Zenhly Ye Gon, que estuvo abandonada durante 12 años, a efecto de apoyar a nuestros compatriotas en Perú, de acuerdo a los objetivos de la Fundación que dirige.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los gastos en Presidencia se han reducido en 75% y se acabaron los lujos en el gobierno, recursos hay, pero antes se desviaban a otros objetivos, menos para apoyar a los pobres.

Los que retienen el mal humor social, son los mismos que cuando en el país la corrupción estaba en auge, las calificadoras todo lo veían bien.

Democracia y unidad en el PRI

El gobernador Alejandro Murat dijo que en la elección del ex gobernador campechano Alejandro Moreno como nuevo presidente de del CEN del PRI, prevaleció la unidad, la democracia y la disciplina, ejemplares con más de un millón de votos.

Anunció en conferencia de prensa acompañado de su vocero Alfonso Martínez, que este miércoles estará nuevamente en Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar la agenda de desarrollo del Sur Sureste e indicó que los problemas en el sector salud se atienden en coordinación con el gobierno federal de acuerdo a la nueva estrategia pues no son nuevos, pues datan de más de una década… No agradó que la sonorense Ana Guevara, directora de la Conade, se colgara el medallero que nuestros coterráneos obtuvieron en los Panamericanos de Perú y todavía se le permita enviar las mesadas a los campeones, cuando antes de partir a Lima les regateo el apoyo… En esta ocasión hasta los entrenadores recibirán sus recursos provenientes del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Y para aclarar dudas respecto al mal manejo de recursos públicos, la ex titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, compareció en el Juzgado del Reclusorio Sur, dando la cara como ofreció y se finquen las responsabilidades a que haya lugar…

