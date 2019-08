Destaca Ebrard apoyo a plan para reducir flujo migratorio

Compromiso de generar empleo en regiones expulsoras

“Se busca demostrar que cooperación para el desarrollo es una salida, no un rollo”

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento hay 35 países, cinco agencias de cooperación y ocho organismos internacionales que apoyan la iniciativa mexicana de generar empleo en las regiones expulsoras de migrantes en Centroamérica.

Con este proyecto, sostuvo, se busca demostrar no sólo a Estados Unidos, a todo el mundo, “que la cooperación para el desarrollo es una salida, no es un rollo, es una opción en el corto plazo, y si no se hace es porque no quieren, y si no quieren, que nos expliquen por qué”.

Refirió que hay naciones de cuatro continentes que apoyan la iniciativa, como Argentina, Bolivia, brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Uruguay, de América.

De Europa, mencionó a Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, España, finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Portugal, Polonia, Reino Unido, Rusia, Rumanía, Suiza y la Unión Europea, así como a China, Korea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, de Asia y Oceanía.

Resaltó que los 35 países son denominados cooperantes internacionales o que potencialmente serán donantes o ya lo son, en favor del Plan de Desarrollo Integral presentado por México.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que por ejemplo, la Unión Europea tiene un proceso de presupuestación que se concretaría a final de año, de acuerdo a los nuevos órganos que se incorporen a esa comunidad internacional

Indicó que Estados Unidos por su parte tiene un compromiso firmado y hecho público con fecha del 18 de diciembre del año pasado en el que establece 5.8 billones de dólares de inversión en Guatemala, Honduras y El Salvador, con la inversión más importante en este último país, de 350 millones de dólares. Para el caso del sur del México, comentó que hace poco vino a México el director de la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés) y anunció inversiones por un poco más de 700 millones de dólares, y firmó las cartas de intención correspondientes.

Estas inversiones, reconoció no tienen el ritmo deseado, “pero vemos que hay un cierto avance por el lado de Estados Unidos”, mientras que otros países apenas se acaban de integrar y estarían en un grado de avance y definición de inversión diferente, como Chile, que es de los países que ya aportó su fondo de cooperación.

Respecto a los empleos generados mediante esta estrategia y su impacto en los flujos migratorios, subrayó que este año han sido retornados 14 mil 184 migrantes de El Salvador desde territorio nacional, y que los empleos que se van a generar México son 20 mil.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard afirmó que se avanza muy rápido en el compromiso de crear empleos en los países centroamericanos para reducir el flujo migratorio.

Delegado de FGR visitará El Paso para integrar carpeta por tiroteo

El canciller Ebrard Casaubón informó que esta semana autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizarán una visita a El Paso, Texas, para determinar los delitos y las acciones jurídicas que se tomarán, luego del tiroteo que costó la vida a varios mexicanos.

Tras informar que ayer se reunieron con autoridades de la FGR para poner a su disposición todos los elementos de prueba para iniciar la carpeta de investigación correspondiente, Ebrard confirmó que la postura de México ante este caso es sostener que fue un acto de terrorismo, para que quede asentado de manera legal. En conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que tuvo comunicación con el secretario de Estado, estadunidense, Mike Pompeo, quien le expresó su consternación por los hechos ocurridos en la ciudad fronteriza, así como su solidaridad con México.