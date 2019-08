Padierna, orgullosa tía, defiende a juez Delgadillo; se le viene grave problema

Adriana Moreno Cordero

Salinas Pliego apoya Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Con razón, en el escándalo de la semana y que dará para mucho tiempo más, el de Rosario Robles Berlanga, el juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, se vio tan abiertamente parcial, -a favor de la Unidad de Inteligencia Financiera-, y desde luego, fue el encargado de dar el toque para politizar este caso, pues como ya se sabe, es sobrino ni más ni menos que de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, acérrima enemiga de la ex secretaria de Desarrollo Social, desde los tiempos en que ambas militaban en el Partido de la Revolución Democrática

De hecho, Padierna Luna odia a la ex titular de la Sedatu, porque a ella le atribuye la “filtración” que terminaron de “quemar” a su marido, René Juvenal Bejarano, -él siempre tan honesto-, y lo encumbraron en la cima de la política con el sobrenombre del “señor de las ligas”, mote que a la fecha, no se ha podido quitar quien ahora asegura que ha vuelto a trabajar, no oficialmente, claro, bajo las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ese lastre lo perseguirá para el resto de su vida, con todo y que el siempre afable profesor ha hecho de todo para tratar de quitárselo.

Pero sin duda, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, como dice un conocido refrán, “no deja títere con cabeza”, pues mientras analizaba de qué forma terminar con su enemiga política, se entretenía en presentar la iniciativa que se supone que le permitiría a la “aplanadora” de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, conservar la presidencia de la Cámara Baja durante los tres años que dure esta actual LXIV Legislatura, una propuesta que por cierto y hasta donde se sabe, no ha caído del todo bien a quien coordina a los legisladores morenistas, Mario Martín Delgado, que ya había iniciado pláticas con el coordinador del PAN en esa instancia legislativa, Juan Carlos Romero Hicks, porque se supone que le corresponde al partido albiazul, presidir la Mesa Directiva en San Lázaro.

Es indudable que la diputada Padierna ya se contagió de los afanes autoritarios de su jefe y por eso, ella también quiere todo el control, en este caso, en la Cámara de Diputados, como antes lo tuvo el PRI, cuando era mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.

En todo este asunto, lo que ofende, es que los seguidores de López Obrador, ya sean de su primer círculo o de otro nivel, se empeñan en suponer en que el resto de la ciudadanía que no votó por el tabasqueño o que está arrepentidísima de haberlo hecho, son tontos o ingenuos y a lo mejor pensaron los “amlovers” que el vínculo familiar de Dolores Padierna con el juez Delgadillo Padierna, pasaría desapercibido.

Y cuál sería la sorpresa de la ex perredista, que ayer, los reporteros la “pescaron” para preguntarle qué parentesco tenía con el referido juez y lo único que atinó a hacer la diputada, fue literalmente echarse a correr. ¡Quién lo diría, ella tan enjundiosa y combativa que resultó ser para defender a su marido!

No mucho tiempo más tarde, la señora Padierna Luna aceptó vía “tweeter” que el juez Delgadillo Padierna es su sobrino por ser hijo de su hermana Guadalupe Padierna, pero “que los casos que le ha correspondido atender, le han sido asignados al azar”.

Y es aquí donde entra aquello de que los seguidores del presidente piensan que si la actual administración regresó 50 años, el resto de la ciudadanía también lo hizo pues todavía, Dolores Padierna se “aventó hasta la cocina” para subrayar que su querido sobrino, “es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos, no recibe ni acepta consignas”. ¡¡Aaaahh!!, ¿nooo?, pues qué bueno que la orgullosa tía avisa.

Por lo pronto ya creó un problemón, pues de inmediato, la defensa de Rosario Robles que encabeza Julio Hernández, se inconformó por la parcial actitud que tuvo el juez Delgadillo en la audiencia en la que se vinculó a la ex titular de la Sedesol, con lo que ahora se encuentra recluida en Santa Martha Acatitla por una causa en la que hubiera podido enfrentar su proceso en libertad.

No es la primera vez que la diputada Padierna, defiende causas totalmente indefendibles. Hay que recordar cuando hizo lo propio en el caso de las contrataciones en el Conacyt, pero este fuego que atizó, sin duda, la meterá en un grave problema.

Municiones

*** Se acabaron las dudas: la Olimpiada Mexicana de Matemáticas sí podrá celebrar su 33 Concurso en nuestro país, gracias al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ofreció su apoyo para respaldar al comité que organiza la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, un semillero de talento nacional para las ciencias en nuestro país.

No es novedad que los mexicanos destaquen en certámenes como este, pues hay gran talento en la juventud y, para apoyarla, la vocación de Salinas Pliego se hace notar en causas como el Mundial de Robótica y Plantel Azteca.

Hace apenas unos días, la delegación mexicana hizo historia y, por primera vez, logró traer de Sudáfrica dos medallas de oro: una por equipos y una individual, en la Competencia Internacional de Matemáticas. Impulsar el interés por la ciencia y asegurar que nada detenga a los jóvenes talentosos mexicanos que están buscando cumplir sus sueños es muestra del compromiso de Ricardo Salinas con el futuro.

*** Además del Paquete Económico 2020, el coordinador de la fracción de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que otros temas que se revisarán en el período ordinario próximo a iniciar son: Reformas al artículo 127 constitucional para que ningún servidor público gane más que el presidente; Reformas a la Ley General de Salud para garantizar el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población sin seguridad social y que dará paso al Instituto de Salud para el Bienestar y la supresión del seguro popular.

Se legislará para modificar la Ley de Extinción de Dominio, complementar el proceso legislativo en torno a la Ley de Austeridad Republicana, minuta pendiente en la Cámara de Diputados.

También elevar a rango constitucional la prohibición de condonar impuestos, es decir que ninguna autoridad –incluyendo al Presidente de la República—los pueda condonar, así como las reformas al Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos para considerar a la evasión fiscal como un delito grave y a la existencia de facturas fantasma como delincuencia organizada.

